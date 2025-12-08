شناسایی خریدهای غیرمتعارف در برخی داروخانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی افزود: بخش عمده زنجیره تأمین دارو از تولید تا پخش و تحویل به داروخانه در سامانه تیتک تحت کنترل قرار دارد و این سامانه توانسته است فرآیند ردیابی را به صورت یکپارچه مدیریت کند.
وی گفت: تمامی اقلام دارویی با شناسه IRC و UID در سامانه ثبت میشوند و جریان ورود و خروج دارو تا سطح داروخانه به صورت کامل قابل پیگیری است.
کاظمی ادامه داد: تیتک اکنون بهعنوان مرجع اصلی رهگیری، امکان نظارت دقیق و مستمر بر جریان توزیع را فراهم کرده است.
وی با اشاره به گزارشهای منتشر شده درباره مشاهده برخی داروهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه، گفت: موارد ثبت شده تعداد زیادی نیست و برای اطمینان بیشتر، کنترلهای سیستمی نیز در حال تقویت است.
کاظمی تأکید کرد: بخش زیادی از ادعاهای رسانهای بیشتر جنبه هیجانی داشته و بیانگر عملکرد واقعی سامانه نیست.
وی اضافه کرد: در بررسیهای میدانی و تطبیق دادههای تیتک، مواردی از خریدهای غیرمتعارف در برخی داروخانهها شناسایی شده و پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.
کاظمی گفت: این اقدامات نشان میدهد ابزارهای کنترلی سامانه در کشف تخلفات عملکرد بالایی دارد.
وی با اشاره به سرمایهگذاری طولانیمدت انجامشده برای توسعه تیتک، افزود: این سامانه طی سالهای اخیر بخش عمده فرآیند ردیابی دارو را متحول کرده و اکنون یکی از پایههای اصلی مدیریت زنجیره توزیع به شمار میرود.
