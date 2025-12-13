  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۱

عزیزی: پلیس شیروان مانع کلاهبرداری از سالمندان شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری یک کلاهبردار عابر بانک که اقدام به سوءاستفاده از سالمندان می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: چندین شهروند سالمند به پلیس شیروان مراجعه و اعلام کردند که فردی در پوشش کمک به استفاده از دستگاه‌های عابر بانک، از آنان کلاهبرداری کرده است.

وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس آگاهی با بررسی‌های دقیق، متهم را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: این فرد با نزدیک شدن به سالمندانی که قصد استفاده از عابر بانک را داشتند، خود را به عنوان شهروند معمولی معرفی و با دریافت کارت بانکی آنان، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب می‌کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با اشاره به دستگیری متهم، تصریح کرد: شهروندان هرگز کارت بانکی و رمز خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
