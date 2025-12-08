صعود نفت به بالاترین سطح دو هفته‌ اخیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به بالاترین سطح دو هفته گذشته رسید؛ موضوعی که تحتتأثیر انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی قرار دارد. نفت برنت با رشد ۸ سنتی (۰.۱۳ درصد) به ۶۳ دلار و ۸۳ سنت رسید و نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۷ سنت افزایش (۰.۱۳ درصد) در سطح ۶۰ دلار و ۱۵ سنت معامله شد. هر دو شاخص نفتی روز جمعه بالاترین قیمت خود از ۱۸ نوامبر را ثبت کرده بودند.
معاملهگران اکنون با احتمال ۸۴ درصدی معتقدند فدرال رزرو در نشست سهشنبه و چهارشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش میدهد؛ نشستی که از آن بهعنوان یکی از پرمناقشهترین جلسات سالهای اخیر یاد میشود.
همزمان در اروپا، مذاکرات صلح اوکراین با کندی پیش میرود و اختلافات درباره تضمینهای امنیتی برای کیف و وضعیت مناطق تحت کنترل روسیه پابرجاست. اختلافنظر واشنگتن و مسکو درباره پیشنهاد صلح دولت ترامپ نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. تحلیلگران میگویند هرگونه آتشبس میتواند چشمانداز قیمت نفت را کاهشی کند، اما تداوم حمله به زیرساختهای نفتی روسیه اثر معکوس خواهد داشت.
در همین حال، گروه ۷ و اتحادیه اروپا در حال بررسی تغییر سقف قیمت نفت روسیه و تشدید تحریمهای خدمات دریایی هستند؛ اقدامی که میتواند عرضه دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان را محدودتر کند. آمریکا نیز فشارها بر ونزوئلا – عضو اوپک – را افزایش داده و حتی تهدید به اقدام نظامی علیه دولت نیکلاس مادورو کرده است.
در بازار آسیا، پالایشگاههای مستقل چین خرید نفت ایران را از ذخایر شناور آغاز کردهاند؛ نفتی که تحت تحریم قرار دارد و از مخازن دریایی عرضه میشود.
نظر شما