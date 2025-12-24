به گزارش خبرنگار مهر، حمید خواجه‌نژاد، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع مدیران روابط عمومی فرمانداری‌های استان تهران با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر «امیدآفرینی»، «جهاد تبیین» و «صدای واحد»، اظهار داشت: روابط عمومی‌ها با روایت دقیق، شفاف و صادقانه واقعیت‌ها می‌توانند نقش مؤثری در صیانت و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها صرفاً واحد اطلاع‌رسانی یک‌طرفه نیستند، افزود: این مجموعه‌ها به‌عنوان مشاوران فرمانداران در فرآیند تصمیم‌سازی ایفای نقش می‌کنند و با پایش تحولات اجتماعی، شنیدن دغدغه‌های مردم و گفت‌وگو با جامعه، می‌توانند پیش از تبدیل مسائل به بحران، در حل مشکلات مشارکت داشته باشند.

خواجه‌نژاد روابط عمومی‌ها را پل ارتباطی مردم و دولت دانست و تصریح کرد: از یک‌سو باید مطالبات و نگرانی‌های مردم را منتقل کنند و از سوی دیگر، سیاست‌ها و اقدامات دولت را با ادبیاتی اقناعی و ایجابی برای افکار عمومی تبیین نمایند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای و اجتماعی در پروژه‌های عمرانی و خدماتی گفت: بدون اطلاع‌رسانی، اقناع و مشارکت مردم، هیچ پروژه‌ای به موفقیت نخواهد رسید و روابط عمومی‌ها نقش کلیدی در هم‌راستا کردن جامعه با اهداف دستگاه‌های اجرایی دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انتخابات اظهار کرد: فضای مجازی باید به میدان گفت‌وگوی عمومی درباره انتخابات تبدیل شود و روابط عمومی‌ها می‌توانند با ابتکار عمل و تبیین جایگاه شوراها و تأثیر آنها در زندگی مردم، در برگزاری مطلوب انتخابات نقش‌آفرینی کنند.

خواجه‌نژاد همچنین با اشاره به نظام انتخاباتی تناسبی در شهر تهران افزود: این مدل می‌تواند به تقویت احزاب، افزایش رقابت سالم و ارتقای مشارکت عمومی منجر شود و تبیین صحیح آن برای افکار عمومی اهمیت بالایی دارد.

وی با انتقاد از سیاه‌نمایی صورت‌گرفته درباره عملکرد شوراها گفت: از مجموع حدود ۴۰ هزار شورای شهر و روستا در کشور، تنها ۱۹ مورد انحلال و از میان حدود ۱۹۲ هزار عضو اصلی و علی‌البدل شوراها، فقط ۹۴ مورد سلب عضویت ثبت شده که نسبت این اعداد به کل، حدود ۰.۰۵ درصد است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور تأکید کرد: اصلاح تصویر ذهنی جامعه نسبت به شوراها بر پایه آمارها و واقعیات میدانی، معرفی عملکردهای موفق و حضور افراد متخصص، جوانان و زنان در این عرصه، از عوامل مهم افزایش مشارکت و تقویت سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود.