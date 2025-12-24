  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

خواجه‌نژاد: سیاه‌نمایی درباره شوراها با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد

خواجه‌نژاد: سیاه‌نمایی درباره شوراها با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد

رباط کریم- رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با اشاره به آمارهای رسمی شوراهای شهر و روستا تأکید کرد: سیاه‌نمایی درباره عملکرد شوراها با واقعیت‌های میدانی و نسبت اندک تخلفات همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خواجه‌نژاد، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع مدیران روابط عمومی فرمانداری‌های استان تهران با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر «امیدآفرینی»، «جهاد تبیین» و «صدای واحد»، اظهار داشت: روابط عمومی‌ها با روایت دقیق، شفاف و صادقانه واقعیت‌ها می‌توانند نقش مؤثری در صیانت و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها صرفاً واحد اطلاع‌رسانی یک‌طرفه نیستند، افزود: این مجموعه‌ها به‌عنوان مشاوران فرمانداران در فرآیند تصمیم‌سازی ایفای نقش می‌کنند و با پایش تحولات اجتماعی، شنیدن دغدغه‌های مردم و گفت‌وگو با جامعه، می‌توانند پیش از تبدیل مسائل به بحران، در حل مشکلات مشارکت داشته باشند.

خواجه‌نژاد روابط عمومی‌ها را پل ارتباطی مردم و دولت دانست و تصریح کرد: از یک‌سو باید مطالبات و نگرانی‌های مردم را منتقل کنند و از سوی دیگر، سیاست‌ها و اقدامات دولت را با ادبیاتی اقناعی و ایجابی برای افکار عمومی تبیین نمایند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای و اجتماعی در پروژه‌های عمرانی و خدماتی گفت: بدون اطلاع‌رسانی، اقناع و مشارکت مردم، هیچ پروژه‌ای به موفقیت نخواهد رسید و روابط عمومی‌ها نقش کلیدی در هم‌راستا کردن جامعه با اهداف دستگاه‌های اجرایی دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انتخابات اظهار کرد: فضای مجازی باید به میدان گفت‌وگوی عمومی درباره انتخابات تبدیل شود و روابط عمومی‌ها می‌توانند با ابتکار عمل و تبیین جایگاه شوراها و تأثیر آنها در زندگی مردم، در برگزاری مطلوب انتخابات نقش‌آفرینی کنند.

خواجه‌نژاد همچنین با اشاره به نظام انتخاباتی تناسبی در شهر تهران افزود: این مدل می‌تواند به تقویت احزاب، افزایش رقابت سالم و ارتقای مشارکت عمومی منجر شود و تبیین صحیح آن برای افکار عمومی اهمیت بالایی دارد.

وی با انتقاد از سیاه‌نمایی صورت‌گرفته درباره عملکرد شوراها گفت: از مجموع حدود ۴۰ هزار شورای شهر و روستا در کشور، تنها ۱۹ مورد انحلال و از میان حدود ۱۹۲ هزار عضو اصلی و علی‌البدل شوراها، فقط ۹۴ مورد سلب عضویت ثبت شده که نسبت این اعداد به کل، حدود ۰.۰۵ درصد است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور تأکید کرد: اصلاح تصویر ذهنی جامعه نسبت به شوراها بر پایه آمارها و واقعیات میدانی، معرفی عملکردهای موفق و حضور افراد متخصص، جوانان و زنان در این عرصه، از عوامل مهم افزایش مشارکت و تقویت سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود.

کد خبر 6701188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها