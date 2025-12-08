گذشتِ ۲۲ میلیاردی شاکی پرونده ۲۵ میلیاردی را در اصفهان به صلح رساند

محمد شاهرخ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مختومه شدن یکی از بزرگترین پروندههای مالی ارجاعشده به شورای حل اختلاف گفت: پروندهای با ارزش ۲۵ میلیارد تومان که به درخواست زندانی برای سازش به شعبه ۵۰ شورای حل اختلاف مجتمع ندامتگاهی (کانون، نظام، مالی و نسوان) ارسال شده بود، با گذشت قابلتوجه شاکی به نتیجه رسید.
وی افزود: شاکی این پرونده با گذشت بدون قید و شرط از ۲۲ میلیارد تومانِ طلب خود، مسیر صلح را هموار کرد و این بخشش، کل فرآیند رسیدگی را به سمت سازش قطعی هدایت کرد.
سرپرست مجتمع ندامتگاهی اصفهان ادامه داد: پس از توافق طرفین، گزارش اصلاحی صادر و پرونده رسماً مختومه شد و با اعلام رضایت کامل شاکی، مقدمات آزادی زندانی پرونده نیز فراهم شد.
شاهرخ با قدردانی از تلاشها و پیگیریهای اعضای شعبه ۵۰ شورای حل اختلاف اظهار داشت: این اقدام نمونهای از نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در کاهش تنشها، ایجاد سازش و بازگشت افراد به زندگی سالم اجتماعی است.
