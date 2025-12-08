  1. استانها
گذشتِ ۲۲ میلیاردی شاکی پرونده ۲۵ میلیاردی را در اصفهان به صلح رساند

اصفهان- سرپرست مجتمع ندامتگاهی اصفهان گفت: یک پرونده مالی سنگین با ارزش ۲۵ میلیارد تومان، با گذشت بدون قید و شرط شاکی از ۲۲ میلیارد تومانِ طلب خود به صلح و سازش رسید و زندانی آزاد شد.

محمد شاهرخ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مختومه شدن یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی ارجاع‌شده به شورای حل اختلاف گفت: پرونده‌ای با ارزش ۲۵ میلیارد تومان که به درخواست زندانی برای سازش به شعبه ۵۰ شورای حل اختلاف مجتمع ندامتگاهی (کانون، نظام، مالی و نسوان) ارسال شده بود، با گذشت قابل‌توجه شاکی به نتیجه رسید.

وی افزود: شاکی این پرونده با گذشت بدون قید و شرط از ۲۲ میلیارد تومانِ طلب خود، مسیر صلح را هموار کرد و این بخشش، کل فرآیند رسیدگی را به سمت سازش قطعی هدایت کرد.

سرپرست مجتمع ندامتگاهی اصفهان ادامه داد: پس از توافق طرفین، گزارش اصلاحی صادر و پرونده رسماً مختومه شد و با اعلام رضایت کامل شاکی، مقدمات آزادی زندانی پرونده نیز فراهم شد.

شاهرخ با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های اعضای شعبه ۵۰ شورای حل اختلاف اظهار داشت: این اقدام نمونه‌ای از نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در کاهش تنش‌ها، ایجاد سازش و بازگشت افراد به زندگی سالم اجتماعی است.

    • IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      رحمت خدا بر چنین آدم‌شریف که با گذشت کردن انسانیت را به همه نشان داد
    • قائمی US ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 2
      پاسخ
      یعنی بدهکار ، ۲۲ میلیاردِ بی‌زبون را خورد و هیچی به هیچی؟! تازه مرجع قانونی هم خوشحاله؟!
    • ناشناس IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خب بابت چی بوده که گذشت کرده

