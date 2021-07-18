ترویج تلاوت عمومی، رویکرد جدید رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو قرآن، منصور قصری‌زاده مدیر شبکه رادیویی قرآن، قاری بین‌المللی و حافظ کل قرآن کریم با تأکید براینکه در رادیو قرآن به قرائت قرآن از دیدگاه قرائت عمومی و همگانی و قرائت تخصصی نگاه کرده ایم، گفت: در بحث قرائت تخصصی، کانال رادیو ترتیل و رادیو تلاوت با گلچینی از تلاوت‌ها در خدمت مخاطبان خاص بوده و حتی در ساعاتی از برنامه‌های رادیو قرآن نیز چون تلاوت‌های اذانگاهی، پایان شب و صبح نیز تلاوت‌های کامل پخش می‌شود.

وی اظهار داشت: باید توجه کنیم که معرفی قله‌های قرائت و قهرمانان قرآنی که مقام معظم رهبری نیز به آن تأکید داشته‌اند، دامنه‌ای دارد و این دامنه همان عموم مردم هستند لذا اگر به مردم توجه نکنیم به آن قله نخواهیم رسید.

قصری‌زاده با اشاره به اینکه متأسفانه در یک جمع خانوادگی فردی که می‌تواند قرائت ساده و درست از قرآن داشته باشد، اما خجالت می‌کشد و نمی‌خواند، تصریح کرد: در رادیو قرآن این زمینه را برای عموم در هر سطحی که هستند فراهم کرده ایم تا به قرائت قرآن بپردازند؛ تلاوت‌های علامه طباطبایی و شهید سلیمانی شاید از لحاظ فنی هم مواردی را رعایت نکرده باشند ولی به دلیل اثرگذاری بر روی مخاطب، ماندگار شده و همواره سعی کرده اند عمل به قرآن را در رفتار، اعمال و منش خود نشان دهند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات شبکه رادیویی قرآن ترویج تلاوت عمومی است به گونه‌ای که آحاد جامعه بتوانند از یک حد قابل قبول تلاوت قرآن برخوردار باشند، تصریح کرد: در واقع طی سالیان اخیر توجه خوبی به قله قرائت قرآن صورت پذیرفته اما دامنه تلاوت قرآن که آحاد جامعه در آن قرار دارند مغفول مانده است؛ از این رو رادیو قرآن سعی می‌کند تا همه مردم به ساحت قرآن کریم ورود پیدا کرده و بتوانند در هر سطحی تلاوت داشته باشند.

یادآوری می‌شود، اخبار قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما هر هفته به صورت زنده و همزمان از شبکه رادیویی قرآن نیز پخش می‌شود.

