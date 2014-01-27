رونمایی از رادیو قرآن مجازی در چهارمین دهه از فعالیت این شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح ویژه برنامه‌های سی‌امین سالگرد تاسیس شبکه رادیویی قرآن و معرفی ویژه برنامه‌های دهه فجر این شبکه رادیویی بعدازظهر امروز دوشنبه هفتم بهمن با حضور محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن و استاد احمد ابوالقاسمی قاری قرآن در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همراهی اهالی رسانه برگزار شد.

رادیو قرآن نخستین شبکه تاسیس شده پس از انقلاب

محمدزاده در این نشست گفت: رادیو قرآن اولین شبکه تاسیس شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که این موضوع نشان دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی به قرآن است.

وی افزود: شبکه رادیویی قرآن 22 بهمن سال 62 به تأکید مقام معظم رهبری رییس جمهور وقت آن زمان تاسیس شد و تنها رسانه شنیداری قرآنی در حوزه زبان فارسی به شمار می رود که از سال 67 به صورت شبانه روزی برنامه پخش می کند.

آرشیو 20هزار قطعه تلاوت قرآن

مدیر رادیو قرآن با اشاره به آرشیو این شبکه ادامه داد: آرشیو بی نظیری از بهترین تلاوت های قاریان جهان اسلام در شبکه ما وجود دارد که چیزی حدود 20 هزار قطعه تلاوت قرآن از قاریانی از ایران، مصر و... است و آخرین تلاوت نیز به استاد ابوالقاسمی تعلق دارد.

محمدزاده از تلاوت سوره حمد توسط امام خمینی (ره) به عنوان یکی از موارد این آرشیو نام برد و گفت: بعدها فرزندی از رادیو قرآن متولد شد و کانال رادیویی تلاوت یکی از دستاوردهای مهم رادیو قرآن در سال 90 و اواخر دهه سوم فعالیت این شبکه است.

وی با بیان اینکه طراحی اولیه این شبکه از سال 87 آغاز شده، تأکید کرد: ما پس از سه سال به تاسیس این شبکه اقدام کردیم.

پخش بیش از دو هزار قسمت برنامه تفسیر جوادی آملی

مدیر شبکه رادیویی قرآن همچنین به پخش 2632 قسمت از تفسیر آیت الله جوادی آملی از این شبکه اشاره کرد و گفت: برنامه تفسیر آیت الله جوادی آملی از سال 77 در همه ایام تقدیم علاقمندان شده و منشا خدمات برای اهل تفسیر بوده است. همچنین ما سرفصل آموزشی جدید با عنوان آموزش مترجمی قرآن ایجاد کرده ایم و افراد طی دو سال مهارت ترجمه کل قرآن کریم را می آموزند.

محمدزاده یادآور شد: از اول بهمن ماه سال جاری ساعت 8:15 صبح تلاوت‌ها با انتخاب خود شنوندگان پخش می‌شوند. در خصوص برنامه های دهه فجر و ویژه برنامه های سالگرد شبکه نیز تعداد مجموع برنامه‌ 282 برنامه به عبارتی 180 برنامه ویژه و 92 برنامه تلاوت است که از 12 تا 22 بهمن پخش می شوند و از بین 92 تلاوت همگی برای نخستین بار روی آنتن می روند.

معرفی ویژه برنامه‎های دهه فجر

به گفته این مدیر رادیویی 92 قطعه تلاوت در برنامه «والشمس» در حوزه تلاوت‌، «افق»،‌ «والشمس‌» و «114 ثانیه با رویدادهای قرآنی» در حوزه اطلاع‌رسانی‌، «میزگرد اشراق»، «قرآن کتاب انقلاب»،‌ «روایت باران»، «اشاره» و «بهره‌ای از کلام بزرگان» در حوزه اندیشه، «بچه‌های خورشید» در حوزه کودک و نوجوان و «قرآن کتاب انقلاب» در حوزه «زنان و خانواده» از جمله ویژه برنامه‌های دهه فجر رادیو قرآن هستند.

وی همچنین از مستند «اینجا رادیو قرآن»، برگزاری و پخش محافل انس با قرآن و فراخوان تولید آگاهی خدمات عمومی به صورت شنیداری به عنوان ویژه برنامه های 30 سالگی رادیو قرآن نام برد.

رونمایی از سایت جدید و رادیو قرآن مجازی

در این نشست محمدزاده از رونمایی از سایت جدید رادیو قرآن در دهه چهارم فعالیت این شبکه و تلاوت تحقیق دوره‌ای استاد سعید طوسی و رادیو قرآن مجازی خبر داد و اعلام کرد: نمایشگاهی ویژه فعالیت‌های رادیو قرآن برگزار خواهد شد.