در پی برودت هوا و کاهش محسوس دما در سطح استان آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضلاب استان اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم، احتمال یخزدگی کنتورهای آب و ترکیدگی انشعابات در برخی مناطق وجود دارد و لازم است مشترکین نسبت به عایقبندی مناسب کنتور و لولههای آبرسانی منازل خود اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، عایقبندی کنتور و لولههای سطحی با استفاده از پشمشیشه، گونی کنفی، پوشال و سایر عایقهای مناسب، نقش مؤثری در پیشگیری از یخزدگی و جلوگیری از بروز خسارت دارد.
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همچنین تأکید کرد: در صورت مشاهده یخزدگی کنتور یا لولههای آب، شهروندان از حرارت دادن مستقیم، ریختن آب جوش و یا برافروختن آتش در مجاورت کنتور و لولهها جداً خودداری کنند، چرا که این اقدامات میتواند موجب آسیب جدی به تأسیسات آبرسانی شود.
در پایان این اطلاعیه آمده است: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از یخزدگی میتوانند با سامانه تلفنی ۱۲۲ تماس بگیرند تا گروههای امدادی آبفا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و رفع مشکل اقدام کنند.
