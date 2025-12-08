حمایت کمیته امداد قزوین از ۴۸۳ دانشجو از خانواده های ولی نعمت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون مهدویان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸۳ دانشجو تحت حمایت این نهاد قرار دارند که از این تعداد ۳۹۴ نفر خانم و ۸۹ نفر آقا هستند.

وی افزود: این دانشجویان در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پزشکی مشغول به تحصیل‌اند و تنها در سال جاری ۱۱۹ نفر به جمع دانشجویان تحت حمایت افزوده شده‌اند که ۴ نفر موفق به کسب رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ در کنکور شده‌اند.

مهدویان ادامه داد: کمیته امداد استان قزوین در زمینه‌های مختلف از جمله مشاوره، کلاس‌های آموزشی، برگزاری آزمون‌های شبیه‌ساز و دیگر برنامه‌ها در کنار دانش‌آموزان و دانشجویان است تا آنان بتوانند با موفقیت مراحل تحصیلی و کنکور را پشت سر بگذارند. حمایت‌های این نهاد پس از ورود به دانشگاه نیز ادامه خواهد داشت.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قزوین عنوان کرد: در سال جاری ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی و بیش از ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات دانشجویی به دانشجویان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در میان دانشجویان تحت حمایت، ۵۴ دانشجوی نخبه، ۴ دانشجوی رشته پزشکی و ۳ دانشجوی رشته دکتری در دانشگاه‌های مطرح کشور حضور دارند که دارای رتبه‌های برتر استانی و کشوری در زمینه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی هستند.