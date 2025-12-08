  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

حمایت کمیته امداد قزوین از ۴۸۳ دانشجو از خانواده های ولی نعمت

قزوین- معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قزوین همزمان با روز دانشجو از حمایت کمیته امداد از ۴۸۳ دانشجو از خانواده های تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون مهدویان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸۳ دانشجو تحت حمایت این نهاد قرار دارند که از این تعداد ۳۹۴ نفر خانم و ۸۹ نفر آقا هستند.

وی افزود: این دانشجویان در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پزشکی مشغول به تحصیل‌اند و تنها در سال جاری ۱۱۹ نفر به جمع دانشجویان تحت حمایت افزوده شده‌اند که ۴ نفر موفق به کسب رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ در کنکور شده‌اند.

مهدویان ادامه داد: کمیته امداد استان قزوین در زمینه‌های مختلف از جمله مشاوره، کلاس‌های آموزشی، برگزاری آزمون‌های شبیه‌ساز و دیگر برنامه‌ها در کنار دانش‌آموزان و دانشجویان است تا آنان بتوانند با موفقیت مراحل تحصیلی و کنکور را پشت سر بگذارند. حمایت‌های این نهاد پس از ورود به دانشگاه نیز ادامه خواهد داشت.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قزوین عنوان کرد: در سال جاری ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی و بیش از ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات دانشجویی به دانشجویان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در میان دانشجویان تحت حمایت، ۵۴ دانشجوی نخبه، ۴ دانشجوی رشته پزشکی و ۳ دانشجوی رشته دکتری در دانشگاه‌های مطرح کشور حضور دارند که دارای رتبه‌های برتر استانی و کشوری در زمینه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی هستند.

