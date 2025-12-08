۲۰۰۰ وسیله گرمایشی میان مددجویان خوزستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، دو هزار دستگاه وسیله گرمایشی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و با مشارکت خیران خوزستان و همراهی مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد کشور، تهیه شده و در حال توزیع میان خانواده‌های تحت حمایت است.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای تأمین بخشی از اقلام ضروری نیازمندان انجام می‌شود، افزود: وسایل گرمایشی شامل بخاری بوده و توزیع آن با اولویت خانواده‌های ساکن در مناطق محروم و روستایی خوزستان صورت می‌گیرد.

شیبه ادامه داد: کمک به تأمین لوازم ضروری زندگی مددجویان از برنامه‌های مستمر کمیته امداد است و هر ساله با آغاز فصل سرما، تعداد قابل توجهی از لوازم گرمایشی میان نیازمندان و خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان تأکید کرد: خدمات این نهاد بر پایه نیازسنجی دقیق ارائه می‌شود و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و هم‌افزایی خیران حقیقی و حقوقی، حمایت‌ها به شکل هدفمند به مددجویان برسد.

وی با دعوت از نیکوکاران برای مشارکت در این طرح افزود: خیران می‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد یا مراکز نیکوکاری در تهیه و توزیع اقلام گرمایشی سهیم شده و گرمایی به دل خانواده‌های ایتام و نیازمند هدیه کنند.

شیبه یادآور شد: پیش‌تر نیز امدادگران خوزستان با عبور از مسیرهای صعب‌العبور مناطق احمدفداله، لنده، موری و چلو اندیکا، پس از شناسایی، اقلام ضروری را میان خانواده‌های نیازمند این مناطق توزیع کرده‌اند.