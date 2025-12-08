به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، عصر امروز در هجدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس گفت: این کمیسیون منجر به توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس شده است.

وی افزود: حمایت رهبران دو کشور و تلاش‌های وزرای صنعت دو طرف، زمینه همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه وسایل حمل‌ونقل، کشاورزی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات معدنی، تجهیزات نیروگاهی، انرژی و محصولات کشاورزی فراهم کرده است و همکاری‌های خوبی در این زمینه‌ها شکل گرفته است.

او تصریح کرد: در حوزه‌های صنعت، سرمایه‌گذاری، استاندارد و کشاورزی، مذاکرات و تبادل‌نظر صورت خواهد گرفت و این گفت‌وگوها زمینه‌ای دیگر برای توسعه روابط میان دو کشور ایجاد می‌کند.