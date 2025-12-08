کرملین هرگونه دیدار پوتین و ترامپ پیش از سال جدید را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در جمع خبرنگاران گفت: تماسها بین مسکو و واشنگتن ادامه دارد؛ اما مذاکرات فعلاً ادامه نیافته است.
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص اضافه کرد: رد دیپلماسی بلندگویی توسط آمریکا را تنها میتوان مثبت ارزیابی کرد. نتایج تماسهای میان آمریکا و اوکراین (بین استیو ویتکاف و نماینده زلنسکی) هنوز به روسیه اطلاع داده نشده است.
شبکه روسیا الیوم نیز به نقل از پسکوف گزارش داد که هیچ صحبتی درباره دیدار میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیش از پایان سال مطرح نیست.
به گفته وی، «مسکو اطلاعی ندارد که مذاکرات میان هیئتهای آمریکا و اوکراین در فلوریدا چگونه پایان یافته است.
پسکوف همچنین تأکید کرد: برای ثمر بخش بودن دیدار پوتین و ترامپ، روسیه و آمریکا در حال حاضر در سطح کارشناسان با هم همکاری میکنند.
