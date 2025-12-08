به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمانشاه عصر دوشنبه، با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در شهرستان صحنه برگزار شد. فرمانداران شهرستان‌های شرقی استان و جمعی از مدیران اقتصادی و بانکی نیز در این جلسه حضور داشتند و گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

در این نشست، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و روند اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. مدیران دستگاه‌های اجرایی با تشریح پیشرفت برنامه‌ها، به بیان مشکلات موجود در مسیر جذب و پرداخت منابع بانکی پرداختند.

قباد شعبانی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، با اشاره به اهمیت نقش شبکه بانکی در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، بر لزوم عمل دقیق بانک‌ها به تعهدات قانونی تأکید کرد. وی یادآور شد که ارزیابی عملکرد بانک‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و هرگونه عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات مطابق مقررات پیگیری خواهد شد.

وی همچنین خواستار افزایش هماهنگی بین بانک‌ها و فرمانداری‌ها شد و تأکید کرد که ارائه گزارش‌های منظم و شفاف می‌تواند به رفع سریع‌تر موانع کمک کند. شعبانی گفت حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی زمانی اثرگذار است که پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت دنبال شود.

در پایان این نشست، بر تدوین راهکارهای اجرایی برای تسهیل پرداخت تسهیلات و همکاری نزدیک‌تر شبکه بانکی با دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید شد تا روند حمایت از طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌محور در شرق استان شتاب گیرد.