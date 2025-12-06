به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه عصر شنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد و موضوع پرداخت تسهیلات سفر ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، فرمانداران چند شهرستان استان با انتقاد از عملکرد بانک‌های عامل، تأخیر در پرداخت تسهیلات را از مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی عنوان کردند.

همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی با اشاره به مشکلات متقاضیان تسهیلات، خواستار تسریع در روند بررسی و پرداخت پرونده‌ها از سوی بانک‌ها شدند.

در پایان این نشست، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه روند فعلی پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست، تأکید کرد: در صورت اصلاح نشدن آمار و عملکرد بانک‌ها تا روز شنبه هفته آینده، موارد ترک فعل به دستگاه قضائی معرفی خواهد شد.