توسعه تولید نان کامل در دستور کار استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان کرمانشاه عصر سهشنبه ریاست قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، برگزار شد.
در این جلسه، گزارشهایی در خصوص حمل آرد روستایی، فعالیت نانواییهای سیار در ایام اربعین و آخرین وضعیت توسعه نانواییهای تولیدکننده نان کامل ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
قباد شعبانی با اشاره به اجرای برنامه ملی تولید و عرضه نان کامل در استان، این طرح را یکی از اولویتهای مهم کرمانشاه در راستای ارتقای سلامت عمومی و تحقق سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی کشور دانست و بر لزوم تداوم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی ذیربط تأکید کرد.
وی با استناد به گزارش ارائهشده افزود: پخت و عرضه نان کامل از ۱۹ مهرماه سال جاری بهصورت آزمایشی در هشت واحد نانوایی شهرستان کرمانشاه آغاز شده و با توجه به استقبال شهروندان، ۱۷ نانوایی دیگر نیز بهزودی به این طرح اضافه خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تشریح مراحل بعدی اجرای طرح اظهار کرد: در گام بعد، تولید و عرضه نان کامل با هدایت فرمانداریها در ۳۰ نانوایی متقاضی در پنج شهرستان دیگر استان آغاز میشود تا زمینه بهرهمندی گستردهتر مردم از مزایای این نان سلامتمحور فراهم شود.
