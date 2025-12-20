  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۳

شعبانی: جذب تسهیلات و طرح‌های اشتغال‌زایی اولویت مدیران است

شعبانی: جذب تسهیلات و طرح‌های اشتغال‌زایی اولویت مدیران است

کرمانشاه - سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بر ضرورت پیگیری مستمر فرمانداران برای اجرای پروژه‌های اشتغال و نانوایی‌های دوگانه‌سوز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، نشست خانواده وزارت کشور در استان کرمانشاه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار، و اعضای هیئت‌مدیره اجرایی شامل معاونان استانداری، فرمانداران، مدیران‌کل ستادی، مشاوران و بخشداران در سالن شهدای دولت برگزار شد.

قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در این جلسه با اشاره به اهمیت فعالیت جدی مدیران و فرمانداران برای جذب تسهیلات تأکید کرد: مصوبات سفر رئیس‌جمهور زمانی اثرگذار خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها با پیگیری مستمر، منابع را به پروژه‌های عملیاتی تبدیل کنند و هیچ تأخیری در این مسیر رخ ندهد.

وی در ادامه گزارشی از میزان جذب تسهیلات در شهرستان‌ها ارائه داد و گفت که شهرستان سرپل‌ذهاب با جذب ۶۵ درصد از تسهیلات مصوب خود در جایگاه نخست استان قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های گیلان‌غرب با ۲۱ درصد، کرمانشاه با ۱۱.۵ درصد و روانسر با ۱۱ درصد رتبه‌بندی شده‌اند.

شعبانی با قدردانی از عملکرد فرمانداری صحنه، نظارت مستمر این شهرستان بر طرح‌های اشتغال‌زایی و برگزاری جلسات تخصصی منظم را نمونه‌ای از مدیریت موفق خواند و تأکید کرد که پیگیری میدانی و نظارت مؤثر شرط اصلی موفقیت طرح‌های اشتغال‌محور است.

وی همچنین بر ضرورت دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های استان تأکید و اعلام کرد که تاکنون ۵۴۱ فقره تسهیلات مصوب شده که ۲۶۸ فقره آن پرداخت شده است و روند پرداخت‌ها با جدیت ادامه دارد.

شعبانی در پایان با اشاره به فعالیت‌های استان در حوزه تولید نان کامل گفت: «در حال حاضر ۸ نانوایی در مرکز استان در زمینه تولید و عرضه نان کامل فعال هستند و ۳۰ نانوایی دیگر در شهرستان‌های گیلان‌غرب، روانسر، پاوه و کنگاور نیز برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند.»

وی افزود که این اقدامات نقش مهمی در ارتقای سلامت غذایی جامعه دارد.

کد خبر 6696454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها