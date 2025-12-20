به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، نشست خانواده وزارت کشور در استان کرمانشاه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار، و اعضای هیئت‌مدیره اجرایی شامل معاونان استانداری، فرمانداران، مدیران‌کل ستادی، مشاوران و بخشداران در سالن شهدای دولت برگزار شد.

قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در این جلسه با اشاره به اهمیت فعالیت جدی مدیران و فرمانداران برای جذب تسهیلات تأکید کرد: مصوبات سفر رئیس‌جمهور زمانی اثرگذار خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها با پیگیری مستمر، منابع را به پروژه‌های عملیاتی تبدیل کنند و هیچ تأخیری در این مسیر رخ ندهد.

وی در ادامه گزارشی از میزان جذب تسهیلات در شهرستان‌ها ارائه داد و گفت که شهرستان سرپل‌ذهاب با جذب ۶۵ درصد از تسهیلات مصوب خود در جایگاه نخست استان قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های گیلان‌غرب با ۲۱ درصد، کرمانشاه با ۱۱.۵ درصد و روانسر با ۱۱ درصد رتبه‌بندی شده‌اند.

شعبانی با قدردانی از عملکرد فرمانداری صحنه، نظارت مستمر این شهرستان بر طرح‌های اشتغال‌زایی و برگزاری جلسات تخصصی منظم را نمونه‌ای از مدیریت موفق خواند و تأکید کرد که پیگیری میدانی و نظارت مؤثر شرط اصلی موفقیت طرح‌های اشتغال‌محور است.

وی همچنین بر ضرورت دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های استان تأکید و اعلام کرد که تاکنون ۵۴۱ فقره تسهیلات مصوب شده که ۲۶۸ فقره آن پرداخت شده است و روند پرداخت‌ها با جدیت ادامه دارد.

شعبانی در پایان با اشاره به فعالیت‌های استان در حوزه تولید نان کامل گفت: «در حال حاضر ۸ نانوایی در مرکز استان در زمینه تولید و عرضه نان کامل فعال هستند و ۳۰ نانوایی دیگر در شهرستان‌های گیلان‌غرب، روانسر، پاوه و کنگاور نیز برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند.»

وی افزود که این اقدامات نقش مهمی در ارتقای سلامت غذایی جامعه دارد.