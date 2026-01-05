  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

پیگیری اجرای طرح‌های اقتصادی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه

پیگیری اجرای طرح‌های اقتصادی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه

کرمانشاه - کمیته اقتصادی پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه با هدف ارزیابی روند اجرای پروژه‌ها و تسریع در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته اقتصادی پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه عصر دوشنبه به ریاست قباد شعبانی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و عمرانی در دست اجرا مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با زمان‌بندی کلنگ‌زنی، افتتاح و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ارزیابی شد.

قباد شعبانی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی را عامل اصلی موفقیت این طرح‌ها دانست و بر لزوم تمرکز بر تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان تأکید کرد.

کد خبر 6714808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها