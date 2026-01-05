به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته اقتصادی پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه عصر دوشنبه به ریاست قباد شعبانی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و عمرانی در دست اجرا مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با زمان‌بندی کلنگ‌زنی، افتتاح و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ارزیابی شد.

قباد شعبانی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی را عامل اصلی موفقیت این طرح‌ها دانست و بر لزوم تمرکز بر تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان تأکید کرد.