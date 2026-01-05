به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، ظهر دوشنبه در جلسه‌ای برای بررسی و پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان تهران طی سخنانی با تأکید بر ضرورت شتاب بخشی به پروژه‌ها گفت: مصوبات سفر ریاست جمهوری سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه همه‌جانبه استان است و اجرای دقیق و به‌موقع آن، علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها، رضایت مردم را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت رصد مستمر عملکرد دستگاه‌ها افزود: استانداری تهران با جدیت، هر مرحله از پیشرفت پروژه‌ها را دنبال خواهد کرد و کوتاهی در اجرای مصوبات پذیرفته نیست. گزارش‌های مداوم از وضعیت پیشرفت، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای عملی به معاونت عمرانی ضروری است.

میرجعفریان همچنین بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای رفع مشکلات پیش‌روی پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف است موانع و چالش‌ها را شناسایی کرده و راهکارهای عملی برای اجرای سریع مصوبات ارائه دهد. این مسیر نه تنها توسعه استان را سرعت می‌بخشد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.

وی با تأکید بر این‌که زمان اجرای پروژه‌ها اهمیت فراوان دارد، خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که امروز آغاز می‌شوند، فردای استان را رقم خواهند زد. تسریع در اجرا، کاهش تأخیرها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، همه جزو وظایف دستگاه‌ها و استانداری است.

در پایان جلسه، معاون استانداری تهران تأکید کرد که دستگاه‌ها موظفند گزارش‌های پیشرفت را مستمر ارائه کنند و هرگونه کوتاهی یا عدم اجرای مصوبات با پیگیری قانونی مواجه خواهد شد.

میرجعفریان همچنین تصریح کرد: این پروژه‌ها تنها نمادی از تعهد دولت به توسعه استان نیستند، بلکه عامل اصلی برای ارتقای زندگی مردم و بهبود رضایت عمومی به شمار می‌روند و استانداری با تمام توان، اجرای سریع و مؤثر آنها را تضمین خواهد کرد.