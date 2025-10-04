زلزله ۳.۵ ریشتری در حوالی درگهان قشم بدون خسارت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد بامداد شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ (ساعت ۰۱:۴۳ دقیقه) زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی شهر درگهان از توابع جزیره قشم به وقوع پیوست.
براساس این گزارش، کانون این زلزله در موقعیت ۲۷.۰۵ درجه عرض شمالی و ۵۶.۱۱ درجه طول شرقی و در عمق ۹ کیلومتری زمین ثبت شده است.
مرکز لرزهنگاری کشوری اعلام کرد این زمینلرزه در فاصله ۱۰ کیلومتری درگهان، ۱۹ کیلومتری قشم و ۲۳ کیلومتری بندرعباس رخ داده و در بخشهایی از جزیره احساس شده است.
محمد دهقانی، معاون سیاسی فرمانداری قشم اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای اولیه که توسط تیمهای فرمانداری و بخشداریهای تابعه انجام شد، خوشبختانه این زلزله هیچگونه خسارت جانی و مالی در سطح شهرستان قشم به همراه نداشته است.
وی افزود: دستگاههای امدادی، خدماتی و مدیریت بحران شهرستان از لحظه وقوع زمینلرزه در آمادهباش قرار گرفتند و هماهنگیهای لازم برای پایش مناطق روستایی و شهری صورت گرفته است.
