زلزله ۳.۵ ریشتری در حوالی درگهان قشم بدون خسارت بود

بندرعباس-بامداد شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی شهر درگهان از توابع جزیره قشم به وقوع پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد بامداد شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ (ساعت ۰۱:۴۳ دقیقه) زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی شهر درگهان از توابع جزیره قشم به وقوع پیوست.

براساس این گزارش، کانون این زلزله در موقعیت ۲۷.۰۵ درجه عرض شمالی و ۵۶.۱۱ درجه طول شرقی و در عمق ۹ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد این زمین‌لرزه در فاصله ۱۰ کیلومتری درگهان، ۱۹ کیلومتری قشم و ۲۳ کیلومتری بندرعباس رخ داده و در بخش‌هایی از جزیره احساس شده است.

محمد دهقانی، معاون سیاسی فرمانداری قشم اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه که توسط تیم‌های فرمانداری و بخشداری‌های تابعه انجام شد، خوشبختانه این زلزله هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در سطح شهرستان قشم به همراه نداشته است.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدماتی و مدیریت بحران شهرستان از لحظه وقوع زمین‌لرزه در آماده‌باش قرار گرفتند و هماهنگی‌های لازم برای پایش مناطق روستایی و شهری صورت گرفته است.

