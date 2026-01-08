به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۰۹:۳۰ ثصبح پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در غرب کشور عراق به وقوع پیوست که لرزش آن در شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه نیز احساس شد.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این زمین‌لرزه در مختصات جغرافیایی ۳۵.۰۳ درجه عرض شمالی و ۴۴.۰۸ درجه طول شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرهای ایران به محل وقوع این زمین‌لرزه، قصرشیرین در فاصله ۱۴۸ کیلومتری، ازگله در فاصله ۱۶۲ کیلومتری و سرپل‌ذهاب در فاصله ۱۷۵ کیلومتری گزارش شده‌اند.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این زمین‌لرزه خسارت جانی یا مالی در قصرشیرین نداشته و تاکنون گزارشی از آسیب به زیرساخت‌ها یا واحدهای مسکونی دریافت نشده است.