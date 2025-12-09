بانوی ایرانی رئیس موقت کمیته پاراتنیس روی میز جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در جریان نشست اخیر هیئت اجرایی فدراسیون جهانی تنیس روی میز که در چنگدو چین برگزار شد، فهرست رؤسا، رؤسای موقت کمیتههای مختلف فدراسیون جهانی مورد تأیید قرار گرفت.
سیما لیموچی از ایران، بهعنوان رئیس موقت کمیته پاراتنیس روی میز جهان منصوب شد.
این انتصاب بخشی از ساختار جدید فدراسیون جهانی است که با هدف تقویت روند مشورتی و کارشناسی در کمیتههای تخصصی صورت گرفته و تا زمان تصمیمگیری نهایی شورای ITTF برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ معتبر خواهد بود.
این برای نخستین بار در تاریخ رشته تنیس روی میز می باشد که ریاست کمیته ای از فدراسیون جهانی به یک ایرانی اختصاص پیدا می کند.
کمیته پاراتنیس روی میز یکی از مهمترین نهادهای تخصصی ITTF در حوزه ورزش افراد دارای معلولیت به شمار میرود و ریاست این کمیته نقش مهمی در سیاستگذاری، توسعه و نظارت بر برنامههای جهانی این رشته دارد.
