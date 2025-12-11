  1. ورزش
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

صعود رمضانی و سامخانیان به نیمه‌نهایی/ دو پینگ‌پنگ باز حذف شدند

رقابت‌های پاراتنیس روی میز با صعود دو نماینده پسر کشورمان به نیمه‌نهایی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، ظهر امروز پیگیری شد.

در کلاس ۸ و از مرحله یک‌چهارم نهایی، آرشام رمضانی با نتیجه ۳ بر صفر «جیا ژوان لی» از سنگاپور را شکست داد و ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

در همین کلاس و همین مرحله، طاها خسروی ۳ بر یک مغلوب «امانوئل توالا» از فیلیپین شد و از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند.

در کلاس ۱۰ علی سامخانیان در جدال با «سومیک موندال» از بنگلادش ۳ بر صفر برنده شد و گام به نیمه‌نهایی گذاشت و برنز خود را قطعی کرد.

در همین کلاس ۱۰ علی راستی مقابل «محمد فردینسیاه» از اندونزی ۳ بر یک شکست خورد و موفق به صعود به نیمه نهایی نشد.

زینب حاجی حسینی

