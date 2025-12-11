به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، ظهر امروز پیگیری شد.

در کلاس ۸ و از مرحله یک‌چهارم نهایی، آرشام رمضانی با نتیجه ۳ بر صفر «جیا ژوان لی» از سنگاپور را شکست داد و ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

در همین کلاس و همین مرحله، طاها خسروی ۳ بر یک مغلوب «امانوئل توالا» از فیلیپین شد و از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند.

در کلاس ۱۰ علی سامخانیان در جدال با «سومیک موندال» از بنگلادش ۳ بر صفر برنده شد و گام به نیمه‌نهایی گذاشت و برنز خود را قطعی کرد.

در همین کلاس ۱۰ علی راستی مقابل «محمد فردینسیاه» از اندونزی ۳ بر یک شکست خورد و موفق به صعود به نیمه نهایی نشد.