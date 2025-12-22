عربستان به فرمانده ارتش پاکستان نشان افتخار اعطا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «داون»، شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان سعودی، نشان درجه یک ملک عبدالعزیز را به فیلد مارشال عاصم منیر رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان، اهدا کرد.

روزنامه پاکستانی داون نوشت: نشان درجه یک ملک عبدالعزیز بالاترین نشان ملی عربستان، به افرادی اعطا می‌شود که خدمات برجسته‌ای به این کشور یا نهادهای آن ارائه کرده‌اند.

مراسم اعطای نشان درجه یک ملک عبدالعزیز به رئیس ستاد مشتکر ارتش پاکستان در ریاض برگزار شد.

وزیر دفاع عربستان و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در این دیدار بر روابط تاریخی، همکاری‌های راهبردی دفاعی، امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم تأکید و درباره صلح و امنیت بین‌المللی گفتگو کردند.

وزیر دفاع عربستان طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از نقش محوری فیلد مارشال منیر در ارتقای همکاری‌های دفاعی، هماهنگی راهبردی و پیوندهای نهادی میان اسلام آباد و ریاض تقدیر کرد.

عربستان و پاکستان، امسال یک توافق دفاعی راهبردی دوجانبه امضا کردند که براساس آن، دو طرف در شرایط جنگ، به یکدیگر کمک نظامی خواهند کرد.