عطایی: واحد فروش قرص غیرمجاز در فاروج پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس حجت‌الله عطایی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فروش انواع قرص‌های غیرمجاز در یکی از واحدهای صنفی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی میدانی و بازرسی از واحد صنفی موردنظر، ۶۳۵ عدد انواع قرص غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی فاروج با بیان اینکه در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: واحد صنفی مذکور توسط پلیس پلمب شد.

سرگرد عطایی در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش داروهای غیرمجاز را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.