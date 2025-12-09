به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هلن» به‌ نویسندگی و کارگردانی مرجان قمری و با تهیه‌کنندگی محمود مداحی دی‌ امسال در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد روی صحنه می‌رود. این اثر، در قالبی نو و مینی‌مال، به برش‌هایی از زندگی هلن کلر نویسنده نابغه، مدافع حقوق افراد دارای معلولیت و سخنران آمریکایی که در ۱۹‌ ماهگی، پس از یک‌ دوره بیماری، بینایی و شنوایی خود را برای همیشه از دست داد، می‌پردازد و از دلِ این روایت، مفهوم جست‌وجوی روشنایی در دل تاریکی‌های ذهنی و اجتماعیِ انسان معاصر را برجسته می‌سازد.

آزاده کرمی، علی حیدری، معصومه احمدزاده، یسنا قرلی، آرمین افتخارزاده و هانیه تقی‌نیا بازیگران آن هستند که به‌ گفته کارگردان نمایشی درباره «امید» است که از درون انسان برمی‌خیزد و در سخت‌ترین شرایط نیز راهی برای ادامه‌دادن پیدا می‌کند.

مرجان قمری کارگردانی نمایش «همسر چینی» و نویسندگیِ نمایشنامه «سایکو» را در کارنامه دارد. محمود مداحی نیز تهیه‌کننده نمایش‌های پرمخاطب ازجمله «فین جین» و «ماهرخ» بوده است.

وی همچنین تهیه‌کننده نمایش «شیزوفرنی» به‌ نویسندگی و کارگردانیِ حامد رحیمی نصر است که برای اجرا در زمستان امسال آماده می‌شود.