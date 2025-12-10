به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، نمایش «باستی هیلز» به نویسندگی مشترک رامین معصومیان و حامد مهر اندیش و به کارگردانی رامین معصومیان روایت قتل یک آقازاده در شهرک معروف باستی‌هیلز است.

در این نمایش که صدیقه صحت و پوریا رستمی تهیه‌کنندگی آن را به عهده دارند، کیسان دیباج، اشکان دلاوری، دارا ‌حیایی، آیلی ‌شرفی، سیما سرمد، مارال مهاجر ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: با ارسال بسته ای مشکوک در یک مهمانی در منطقه باستی هیلز همه‌چیز به هم می‌ریزد.

سایر عوامل این نمایش عبارت‌اند از مجری طرح: علی ‌نصر، مدیر اجرایی: مرجان سرمست، مدیر تولید: مهدی ‌صفرزاده ‌خانیکی، دستیار برنامه ریز: راحیل سلیمی، تبلیغات: سینما نوین، روابط عمومی: امیرحسین ‌حسینی، تیار برنامه ریز: راحیل سلیمی،مسئول هماهنگی: امیرعرشیا ‌باقری، هاویر ‌نظری، طراح لباس: بهار فقریان، طراح گریم: ادریس تقی زاده، مجری گریم:صدف ‌ربی، سینا ‌افشاری، آهنگساز، طراحی صدا، ویدیو مپینگ: عرفان ‌بیات.

بلیت فروشی این نمایش در سایت تیوال و گیشه تئاتر شهرزاد قابل تهیه است.