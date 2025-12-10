  1. هنر
نمایش «باستی‌هیلز» از فردا روی صحنه می‌رود

نمایش «باستی هیلز» به کارگردانی رامین معصومیان از ۲۰ آذر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، نمایش «باستی هیلز» به نویسندگی مشترک رامین معصومیان و حامد مهر اندیش و به کارگردانی رامین معصومیان روایت قتل یک آقازاده در شهرک معروف باستی‌هیلز است.

در این نمایش که صدیقه صحت و پوریا رستمی تهیه‌کنندگی آن را به عهده دارند، کیسان دیباج، اشکان دلاوری، دارا ‌حیایی، آیلی ‌شرفی، سیما سرمد، مارال مهاجر ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: با ارسال بسته ای مشکوک در یک مهمانی در منطقه باستی هیلز همه‌چیز به هم می‌ریزد.

سایر عوامل این نمایش عبارت‌اند از مجری طرح: علی ‌نصر، مدیر اجرایی: مرجان سرمست، مدیر تولید: مهدی ‌صفرزاده ‌خانیکی، دستیار برنامه ریز: راحیل سلیمی، تبلیغات: سینما نوین، روابط عمومی: امیرحسین ‌حسینی، تیار برنامه ریز: راحیل سلیمی،مسئول هماهنگی: امیرعرشیا ‌باقری، هاویر ‌نظری، طراح لباس: بهار فقریان، طراح گریم: ادریس تقی زاده، مجری گریم:صدف ‌ربی، سینا ‌افشاری، آهنگساز، طراحی صدا، ویدیو مپینگ: عرفان ‌بیات.

بلیت فروشی این نمایش در سایت تیوال و گیشه تئاتر شهرزاد قابل تهیه است.

