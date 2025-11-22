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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

«باستی هیلز» به تئاتر شهرزاد می‌آید

«باستی هیلز» به تئاتر شهرزاد می‌آید

نمایش «باستی هیلز» به کارگردانی رامین معصومیان در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، نمایش «باستی هیلز» به نویسندگی مشترک رامین معصومیان و حامد مهراندیش و با کارگردانی رامین معصومیان از ۲۰ آذر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

در این نمایش که صدیقه صحت و پوریا رستمی تهیه کنندگی آن را به عهده داشته‌اند، کیسان دیباج، اشکان دلاوری، دارا حیایی، آیلی شرفی، سیما سرمد و مارال مهاجر ایفای نقش می‌کنند.

«باستی هیلز» داستان یک مهمانی در منطقه باستی هیلز است که با ارسال بسته‌ای به آن، ناگهان همه‌چیز به هم می‌ریزد.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح: علی نصر، مدیر اجرایی: مرجان سرمست، مدیر تولید: مهدی صفرزاده خانیکی، دستیار برنامه ریز: راحیل سلیمی، تبلیغات: سینما نوین و روابط عمومی: امیرحسین حسینی.

بلیت فروشی این نمایش از امروز در سایت تیوال آغاز می‌شود.

کد مطلب 6664259
آروین موذن زاده

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