به گزارش خبرنگار مهر، اکبر باقری ظهر شنبه در جلسه مدیریت منابع آب گفت: تأمین آب شرب خط قرمز ماست. حتی اگر حجم سدها کاهش پیدا کند، با رهاسازی مدیریت‌شده از سدها و استفاده از چاه‌های رزرو، اجازه نخواهیم داد شبکه شرب با اختلال روبه‌رو شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان گفت: با وجود کاهش شدید بارش‌ها و افت سطح منابع آب سطحی، تأمین آب شرب مردم با برنامه‌ریزی دقیق ادامه دارد و استان در سال جاری وارد جیره‌بندی نخواهد شد.

وی افزود: تصفیه‌خانه‌های آب شرب باید در مدار بمانند و به همین دلیل بخشی از بار تأمین آب به منابع زیرزمینی منتقل شده است.

باقری با بیان اینکه به دلیل کاهش ذخایر سطحی، ناچار شده‌ایم از چاه‌های موجود بیش از گذشته برداشت کنیم و حتی چاه‌هایی که پیش‌تر رزرو بودند وارد مدار شده‌اند، افزود: افت محسوس سفره‌های زیرزمینی، به‌ویژه در دشت‌های بحرانی استان، نگرانی جدی ایجاد کرده است و بخشی از کشاورزان نیز از کم‌آبی چاه‌ها گلایه دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به سهم بالای کشاورزی از مصرف آب گفت: حدود ۸۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است. لازم است از روش‌های سنتی فاصله بگیریم و به سمت شیوه‌های نوین و مدیریت‌شده حرکت کنیم.

باقری تأکید کرد: ناترازی آب در استان زنجان نتیجه چند دهه توسعه نامتوازن است و امروز بدون مدیریت مصرف کشاورزی نمی‌توان به پایداری منابع امیدوار بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با بیان اینکه تنها حدود ۴ تا ۵ درصد منابع آبی را مصرف می‌کنند اما در مسیر استفاده از پساب و بازچرخانی آب گام‌های مهمی برداشته‌اند، گفت: پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب دشت ابهر که اکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارد، پس از بهره‌برداری ۶.۵ میلیون مترمکعب آب تصفیه‌شده در اختیار صنایع پرمصرف مانند فولاد قرار خواهد داد.

باقری با بیان اینکه در حال حاضر حدود سه هزار چاه غیرمجاز در زنجان دارد، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود کرده‌ایم و این روند ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان بزرگ‌ترین مشکل در این حوزه را ضعف قوانین بازدارنده دانست و افزود: متأسفانه برخی چاه‌ها پس از مسدودسازی دوباره احیا می‌شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی حوزه آب گفت: طرح داناب و مدرسه پاییزه آب از موفق‌ترین برنامه‌های آموزشی کشور هستند و در زنجان نیز با جدیت اجرا می‌شوند.» او تأکید کرد که آگاهی‌بخشی به نسل جدید و مشارکت رسانه‌ها در این مسیر ضروری است.