۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

جریمه سنگین انضباطی برای ساپینتو/ هواداران تراکتور محروم شدند

با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربی تیم استقلال با جریمه ای ۲ میلیارد تومانی مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی تخلفات تیم‌های چادرملو و تراکتور به شرح زیر است:

رأی تخلف ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم استقلال تهران به شرح زیر است:

رأی تخلف امیر گلستانی فرد " از مشوقین" باشگاه استقلال تهران به شرح زیر است:

رأی تخلفات سروش رفیعی، احمدزاده، سرلک، خدابنده لو، براجعه، محمدی، کنعانی زادگان بازیکنان و آقایان بیگی، رامین، برقی، جدیدپور، شهبازی، کاظمی، کباری، کلهر مشوقین باشگاه پرسپولیس به شرح زیراست:

رأی تخلف آقای مجید محافظت کار مربی تیم آلومینیوم به شرح زیر است:

رأی تخلفات سلطان لو و کریمی مشوقین باشگاه شمس آذر به شرح زیر است:

رأی تخلفات رضایی از تیم شمس آذر و همچنینی تیم پرسپولیس به شرح زیر است:

رأی تخلفات زمانی و تیم آلومینیوم مقابل تیم فجر سپاسی به شرح زیر است:

کد خبر 6683184

