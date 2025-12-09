به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال ملوان در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: فردا مقابل تیم ملوان یک دیدار بسیار سخت پیش رو داریم؛ تیمی که فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است. ملوان حتی نسبت به سپاهان گلهای کمتری دریافت کرده و نشان داده از نظر سازماندهی دفاعی عملکرد قابل قبولی دارد. بازیکنان این تیم کیفیت فنی خوبی دارند، هرچند در بحث گلزنی با مشکلاتی مواجه هستند.
او ادامه داد: ملوان از هافبکهای توانمندی بهره میبرد، بازی گروهی را بهخوبی اجرا میکند و در طول مسابقه از سیستمهای تاکتیکی متفاوتی استفاده میکند. به نظر میرسد در دیدار فردا با آرایش ۳-۵-۲ وارد زمین شوند. با این حال، هدف ما کاملاً مشخص است و برای کسب پیروزی و ترک زمین با نتیجه دلخواه، با تمام توان به میدان خواهیم رفت.
ساپینتو در رابطه با بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال گفت: ما منتظر پنجره نقلوانتقالاتی هستیم و این مسئله برای ما اولویت دارد. باید تیم را ترمیم کنیم و این اتفاق برای ما خیلی مهم است. منتظر خبر خوب هستیم.
او در رابطه با بازیکنان مصدوم استقلال گفت: من نمیخواهم الان درباره این مسئله صحبت کنم. امروز میخواهیم فقط به دیدار با ملوان فکر کنیم. زمان خواهیم داشت که درباره تصمیم خودمان در آینده حرف بزنیم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در رابطه با تقابل با مازیار زارع گفت: من نماینده استقلال هستم و بهعنوان سرمربی تیم، با تمام وجود از استقلال دفاع میکنم. این مسابقه میان تیمهاست، نه مربیان. زارع اهداف خودش را دارد و من اهداف خودم را دنبال میکنم. من میخواهم پیروز شوم و شاید آنها بخواهند ببرند یا نبازند. میدانم ملوان با توجه به شکست در فینال جام حذفی فصل گذشته، با انگیزه بیشتری میآیند. آماده هستیم که ملوانِ قوی را ببینیم که در ضدحملات برای ما مشکلساز شود.
او در واکنش به برگزاری دیدار احتمالی تدارکاتی میان تیم های ایران و پرتغال گفت: بهترینها را برای دو تیم میخواهم. برقراری ارتباط بین دو کشور اتفاق خوبی است و اگر بتوانم کمکی کنم، حتماً این کار را انجام میدهم. اگر رئیس فدراسیون فوتبال از من بخواهد، میتوانم کمک کنم و دوست دارم این اتفاق بیفتد.
ساپینتو در رابطه با درگیری اش با رامین رضاییان کاپیتان دوم استقلال در تمرینات این تیم گفت: چرا درباره رامین سؤال میکنید؟ همیشه دوست دارند این مشکلات را ایجاد کنند. در تیم هیچ مشکلی نداریم و متحد هستیم. برخی افراد دوست دارند در تیم رخنه کنند. اگر مشکلی داشته باشم، آن را میگویم. با این حال الان مشکلی ندارم. همه بازیکنان در دسترس هستند و برای بازی سخت مقابل ملوان تمرکز دارند.
ساپینتو در مورد وضعیت چمن زمین تمرین استقلال تصریح کرد: فصل زمستان را پیش رو داریم و شرایط سخت میشود. عملکرد بازیکنان ما خیلی خوب است و آنها در شرایط بسیار سخت، کاری فوقالعاده انجام میدهند. زمین خوبی در بازی و تمرین ندیدم و این شرایط برای فوتبالی که ما بازی میکنیم، راحت نیست.
وقتی زمین شرایط لازم را ندارد، باید به گونهای بازی کنیم که سه امتیاز را بگیریم. به مدیران باشگاه گفتم که این مسئله را در اسرع وقت برطرف کنند. قبلاً به آنها راه حل دادهام و امیدوارم مشکل را حل کنند.
سرمربی استقلال در رابطه با آلودگی هوای تهران و برگزاری بازی در این هوا گفت: همیشه در حال وضعیت آلودگی هستیم و به بازیکنان توصیه میکنیم که بعد از تمرین تا جایی که میتوانند، از خودشان مراقبت کنند. آنها هم خانواده دارند و باید زندگی کنند. امیدوارم این شرایط سپری شود و وضعیت بهتر شود. این هوا برای کسی سالم نیست و همه از این شرایط خسته شدهاند.
