به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد مازندران، تأکید کرد: دستگاه قضائی با بهره مندی از همه ظرفیت، پشتیبان توسعه پایدار استان خواهد بود و در راستای رشد و شکوفایی مازندران و رفع موانع موجود از منطقه آزاد استان حمایت قضائی خواهد داشت.
وی بر حمایت همهجانبه دستگاه قضائی از منطقه آزاد و رفع موانع پیش روی آن در جهت رشد و تحول مازندران تاکید کرد و افزود: ظرفیتهای بسیار خوبی در استان مازندران وجود دارد که باید از آنها برای آسایش، آرامش و جلب رضایت مردم استفاده شود.
رئیس کل دادگستری مازندران، نگاه دستگاه قضائی را توسعه و پیشرفت استان عنوان و تاکید کرد: دادگستری مازندران در راستای تحول و پیشرفت استان، در کنار مدیران دستگاههای اجرایی خواهد بود.
پوریانی با بیان اینکه دستگاههای قضائی، اجرایی، امنیتی و انتظامی باید به شکل یکپارچه و هماهنگ برای توسعه مازندران تلاش کنند، افزود: دستگاه قضائی استان در این مسیر، بهویژه در حوزه حفظ حقوق عامه و رفع مشکلات بخشهای مختلف، ورود جدی داشته است.
رئیس کل دادگستری مازندران، نقش منطقه آزاد را در دستیابی به توسعه پایدار بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و تصریح کرد: دادگستری مازندران، با تمام ظرفیت برای حمایت از منطقه آزاد و تسهیل نقش آفرینی آن در رشد اقتصادی استان اهتمام خواهد داشت.
پوریانی در ادامه با اشاره به سوءمدیریتهای گذشته در بهرهبرداری از ظرفیتهای استان، تأکید کرد: دستگاه قضائی مازندران با جدیت و قاطعیت برای رفع موانع پیش روی منطقه آزاد ورود خواهد کرد و ما مصمم هستیم تا با رفع این چالشها، بستر لازم برای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای این خطه را فراهم آوریم.
