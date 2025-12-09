  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

دستگاه قضایی برای رفع موانع پیش روی منطقه آزاد مازندران ورود می‌کند

دستگاه قضایی برای رفع موانع پیش روی منطقه آزاد مازندران ورود می‌کند

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضائی با جدیت و قاطعیت برای رفع موانع پیش روی منطقه آزاد ورود خواهد کرد و ما مصمم هستیم تا با رفع این چالش‌ها، بستر لازم برای شکوفایی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد مازندران، تأکید کرد: دستگاه قضائی با بهره مندی از همه ظرفیت، پشتیبان توسعه پایدار استان خواهد بود و در راستای رشد و شکوفایی مازندران و رفع موانع موجود از منطقه آزاد استان حمایت قضائی خواهد داشت.

وی بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضائی از منطقه آزاد و رفع موانع پیش روی آن در جهت رشد و تحول مازندران تاکید کرد و افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان مازندران وجود دارد که باید از آنها برای آسایش، آرامش و جلب رضایت مردم استفاده شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، نگاه دستگاه قضائی را توسعه و پیشرفت استان عنوان و تاکید کرد: دادگستری مازندران در راستای تحول و پیشرفت استان، در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه‌های قضائی، اجرایی، امنیتی و انتظامی باید به شکل یکپارچه و هماهنگ برای توسعه مازندران تلاش کنند، افزود: دستگاه قضائی استان در این مسیر، به‌ویژه در حوزه حفظ حقوق عامه و رفع مشکلات بخش‌های مختلف، ورود جدی داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران، نقش منطقه آزاد را در دستیابی به توسعه پایدار بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و تصریح کرد: دادگستری مازندران، با تمام ظرفیت برای حمایت از منطقه آزاد و تسهیل نقش آفرینی آن در رشد اقتصادی استان اهتمام خواهد داشت.

پوریانی در ادامه با اشاره به سوءمدیریت‌های گذشته در بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان، تأکید کرد: دستگاه قضائی مازندران با جدیت و قاطعیت برای رفع موانع پیش روی منطقه آزاد ورود خواهد کرد و ما مصمم هستیم تا با رفع این چالش‌ها، بستر لازم برای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای این خطه را فراهم آوریم.

کد خبر 6683359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها