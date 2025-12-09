به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدپور در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با انتقاد از غیبت برخی مدیران کل در جلسات تخصصی، بر ضرورت توجه جدی به امنیت غذایی، کنترل بیماریهای بین انسان و دام، ساماندهی حیوانات ولگرد و تقویت نظارتهای بهداشتی در مناطق روستایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت سلامت عمومی جامعه گفت: امنیت غذایی یکی از دغدغههای اصلی استان است و تأمین آرد کامل و غنیشده برای نانواییها باید در اولویت قرار گیرد. احمدپور افزود: اکثر نانواییهای استان فاقد فرآیند بارگذاری ویتامینها و مواد مغذی در آرد هستند و مقرر شده کارگروهی تخصصی برای تأمین آرد کامل و غنیشده با حداقل قیمت در قالب نان یارانهای تشکیل شود.
معاون استاندار در ادامه به موضوع حیوانات ولگرد و خانگی پرداخت و با اشاره به افزایش آمار گازگرفتگی سگها و گربهها در ماههای اخیر، خواستار اطلاعرسانی عمومی و نظارت دقیق شهرداریها و دهیاریها شد. او تأکید کرد صاحبان حیوانات خانگی نیز مسئولیت جدی در مراقبت از حیوانات خود دارند.
احمدپور با هشدار نسبت به خطر بیماریهای واگیر بین انسان و دام گفت: بیتوجهی به استانداردهای بهداشتی در عرضه شیر، لبنیات و گوشت میتواند زمینهساز انتقال بیماریهای خطرناک به انسان شود.
وی خواستار نظارت میدانی، استفاده از تجهیزات بهداشتی و آموزش لازم در واحدهای ذبح و تولید مواد لبنی شد.
او ضعف نظارتهای بهداشتی در مناطق روستایی را نیز یادآور شد و افزود: در روستاها معمولاً لبنیات بهصورت خانگی تولید و دامها در مراسمها ذبح میشوند که این امر خطر انتقال بیماریها را افزایش میدهد.
احمدپور تأکید کرد: دهیاران باید با اطلاعرسانی و آموزش، مردم را به رعایت اصول بهداشتی و جوشاندن شیر ترغیب کنند.
در بخش پایانی سخنان خود، معاون استاندار از عدم حضور برخی مدیران کل دستگاههای اجرایی در جلسات کارگروه سلامت انتقاد کرد و گفت: غیبت مدیران کل باعث میشود تصمیمهای اثرگذار به درستی اجرایی نشوند. براساس قانون، عالیترین مقام هر دستگاه باید در جلسات حاضر باشد و اسامی مدیران غیبتکننده برای ارزیابی عملکرد به استاندار اعلام خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران افزود: مدیرانی که نسبت به سلامت مردم بیتفاوت هستند، شایستگی حضور در جایگاه مدیریتی را ندارند و در صورت تکرار اهمالکاری، در ترکیب مدیریتی آنها تجدید نظر خواهد شد.
