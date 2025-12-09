  1. بین الملل
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

زخمی شدن ۲ سوری به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی+فیلم

منابع سوری از تحرکات جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که دو نفر بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی به غیرنظامیان در خان ارنبه در حومه قنیطره زخمی شدند.

این تیراندازی در نقطه‌ای که نیروهای اسرائیلی یک ایست بازرسی موقت در شرق روستای «خان ارنبه» ایجاد کرده بودند، رخ داد

خبرنگار الاخباریه سوریه ازدرگیری و تنش به دنبال این حمله اشغالگران به سوری ها خبر داد و اعلام کرد که ارتش اشغالگر موانع ایست بازرسی در حومه این شهر برقرار کرده است.

شبکه المیادین نیز به نقل از منابع سوری اعلام کرد که نظامیان اشغالگر به شهرک های جبا، خان ارنبه و عین نوریه در حومه قنیطره وارد شدند. این نیروها اقدام به ایجاد موانع ایست بازرسی کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

کد خبر 6683509

