۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

توئی: اعضای باند فروش ساعت تقلبی در خراسان‌شمالی دستگیر شدند

بجنورد- رئیس پلیس آگاهی خراسان‌شمالی از دستگیری دو عضو باندی خبر داد که با فروش ساعت‌های ارزان‌قیمت به‌عنوان ساعت اصل، از شهروندان چند استان کشور کلاهبرداری می‌کردند.

سرهنگ تقی توئی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری دو عضو باندی خبر داد که با فروش ساعت‌های ارزان‌قیمت به‌عنوان ساعت اصل، از شهروندان چند استان کشور کلاهبرداری می‌کردند.

وی در ادامه افزود: اعضای این باند ساعت‌هایی را با قیمت کمتر از ۲ میلیون تومان خریداری کرده و سپس همان ساعت‌ها را با قیمت‌های چندصد میلیون تومان یا در قالب معامله با طلا به شهروندان می‌فروختند.

وی با اشاره به گستره فعالیت این باند افزود: این افراد در چند استان کشور با ترفندهای مختلف اقدام به فریب خریداران می‌کردند و با ادعای اصل‌بودن کالا، مبالغ هنگفتی از مالباختگان دریافت کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان‌شمالی در پایان از شهروندان خواست در خرید کالاهای گران‌قیمت، به‌ویژه ساعت‌های برند، حتماً از فروشگاه‌ها و افراد معتبر و دارای مجوز رسمی خرید کنند تا در دام کلاهبرداران نیفتند.

