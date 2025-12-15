انتقاد رسانه یونانی از طارمی و یاران/ بدترین نمایش فصل المپیاکوس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و آریس در هفته چهاردهم سوپر لیگ یونان شب گذشته (یکشنبه ۲۳ آذر) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس به طور کامل برای تیمش بازی کرد اما موفق نشد برای تیمش گلزنی کند.

سایت «gazzetta» یونان در رابطه با این بازی نوشت: بازیکنان و همچنین سرمربی تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار برابر آریس عملکرد ضعیفی داشتند؛ مسابقه‌ای که در آن داور نیز قضاوت ضعیفی از خود به نمایش گذاشت.

المپیاکوس تیمی که بدون تردید یکی از بدترین نمایش‌های فصل را ارائه داد. فوتبالی ضعیف، بدون منطق و بدون خلق موقعیت‌های جدی. حتی در معدود صحنه‌های خوب هم ضربات نهایی بازیکنان این تیم از جمله ژلسون، استرفتسا و البته موقعیت تک‌به‌تک اِسه، کارآمد و مؤثر نبود.

بی‌تردید دنی گارسیا از نظر فنی یکی از چهره‌های منفی این مسابقه بود؛ چه به‌خاطر اخراجش و چه به دلیل خطاها و تکل‌هایی که انجام داد. در این میان، کادر فنی و شخص خوزه لوئیز مندلیبار هم سهمی از این وضعیت داشتند؛ چرا که با توجه به عملکرد ضعیف گارسیا، می‌توانستند خیلی زودتر او را از زمین بیرون بکشند تا المپیاکوس حداقل آن دقایق (تا زمان اخراج فاندینگا) را با یک بازیکن کمتر سپری نکند. هافبک اسپانیایی یکی از بدترین نمایش‌های خود با پیراهن المپیاکوس را ارائه داد.

به‌طور کلی در خط میانی و حمله به‌سختی می‌توان بازیکنی را پیدا کرد که عملکرد قابل قبولی داشته باشد. شاید تا حدی طارمی که منجر به اخراج فاندینگا شد و همچنین موزاکیتیس که یکی از موقعیت‌های بزرگ اِسه را ساخت، استثنا باشند. مدافعان عملکرد بهتری نسبت به سایر خطوط داشتند اما با این حال به ویژه مدافعان کناری در فاز هجومی و خلق موقعیت چندان موفق نبودند. در نهایت باید گفت المپیاکوس یک فرصت بسیار بزرگ را برای افزایش فاصله‌اش در صدر جدول از دست داد و تساوی بدون گل برابر آریس، قطعاً نتیجه‌ای ناامیدکننده بود.