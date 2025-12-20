شانس طارمی برای حضور در ترکیب اصلی المپیاکوس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب الکعبی مهاجم مراکشی تیم فوتبال المپیاکوس برای همراهی تیم ملی کشورش در جام ملت‌های آفریقا چند هفته‌ای از ترکیب این تیم یونانی دور خواهد بود. با توجه به غیبت الکعبی، مهدی طارمی و سایر مهاجمان المپیاکوس این شانس را دارند که در دیدارهای پیش روی تیمشان از ابتدا در زمین بازی حضور داشته باشند.

رسانه یونانی «monobala» در این رابطه نوشت: با غیبت ایوب الکعبی به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا، تیم فوتبال المپیاکوس در مقطع متفاوتی از فصل قرار گرفته است.

بهترین گلزن این تیم در اختیار نیست و سرخ‌وسفیدهای پیرائوس در آخرین دیدار خود در سال ۲۰۲۵ مقابل کیفیسیاس قرار خواهند گرفت؛ دیداری که در آن فقط به پیروزی فکر می‌کنند تا صدرنشینی خود در جدول رده‌بندی را حفظ کنند.

المپیاکوس برای جبران جای خالی گلزن اول خود گزینه‌های لازم را در اختیار دارد و سوال اصلی این است که کدام‌یک از رومان یارمچوک یا مهدی طارمی پیراهن ثابت را در ترکیب ابتدایی به تن خواهد کرد.

همان‌طور که در دیدار مقابل ایراکلیس نیز مشخص شد، مهاجم اوکراینی در حال حاضر شانس بیشتری نسبت به مهاجم ایرانی برای حضور در ترکیب اصلی دارد؛ به‌ویژه با توجه به این موضوع که خوزه لوئیز مندیلیبار تنها دو مهاجم تخصصی در اختیار دارد و معمولاً ترجیح می‌دهد با یک مهاجم نوک بازی کند.

در مقطع فعلی یارمچوک به دلایل مشخصی جلوتر از طارمی قرار دارد. این مهاجم ۳۰ ساله توانایی بیشتری در اجرای پرس از جلو و تحت فشار قرار دادن مدافعان مرکزی حریف دارد؛ مسئله‌ای که برای سبک بازی موردنظر سرمربی باسکی المپیاکوس اهمیت زیادی دارد. او فصل گذشته نیز هر زمان که به‌عنوان مهاجم تنها به میدان رفت، این وظیفه را در سطح قابل قبولی انجام داد.

نکته مثبت برای کادر فنی المپیاکوس این است که هر دو مهاجم تیم در شرایط بدنی و آمادگی خوبی قرار دارند. مهدی طارمی نیز روند رو به رشدی را طی می‌کند و از جمله مهاجمانی است که آمار گلزنی قابل توجهی دارد.

با این حال، این احتمال وجود دارد که در برخی مسابقات هر دو مهاجم به‌صورت همزمان در ترکیب قرار بگیرند؛ چرا که طارمی تاکنون نشان داده در سیستم‌هایی که در کنار یک مهاجم دیگر بازی می‌کند، عملکرد بسیار مؤثری دارد.