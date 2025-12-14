به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از یک فصل ناامیدکننده در تیم فوتبال اینتر ایتالیا تصمیم به جدایی از نراتزوری گرفت و با عقد قراردادی به تیم فوتبال المپیاکوس پیوست و شاگرد مندلیبار (مربی اسپانیایی) شد و توانسته در مدت زمان کمی که در این تیم حضور داشته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد.
سایت «thrylos۲۴» یونان در رابطه با طارمی نوشت: مهدی طارمی در حال تبدیل شدن به دقیقترین و موفقترین خرید فصل جاری المپیاکوس است. بدون تردید انتقال مهدی طارمی به المپیاکوس در تابستان امسال بازتاب گستردهای داشت؛ چرا که او بازیکنی در سطح جهانی با تجربههای فراوان و افتخارات قابل توجه به شمار میرود.
ستاره ایرانی با ورود به باشگاه المپیاکوس تا اینجای کار عملکردی خیرهکننده داشته است. مهاجم سابق اینتر در ۱۶ مسابقهای که با پیراهن سرخوسفیدها در تمامی رقابتها به میدان رفته (۶۳۷ دقیقه)، آمار ۱۰ گل و ۲ پاس گل را ثبت کرده است.
تأثیرگذاری بالای طارمی در سیستم تیم ژوزه لوئیس مندیلیبار، در دیدار اخیر خارج از خانه مقابل کایرات در تاریخ ۹ دسامبر و در چارچوب هفته ششم مرحله لیگ قهرمانان اروپا نیز بهخوبی نمایان شد.
این مهاجم ۳۳ ساله در میانههای نیمه دوم وارد زمین شد و از همان دقایق ابتدایی حضورش، تأثیر خود را بر جریان بازی گذاشت.
علاوه بر پاس گلی که برای گل ژلسون مارتینز در دقیقه ۷۴ ارسال کرد، طارمی توانست قدرت تهاجمی المپیاکوس را به شکل محسوسی افزایش دهد؛ موضوعی که حتی در آمار و ارقام نیز کاملاً مشهود است.
بهطور مشخص، المپیاکوس تا زمان ورود طارمی و استرفِتسا به زمین یعنی پس از حدود یک ساعت بازی (نزدیک به دو سوم مسابقه) حدود ۴۰ حمله انجام داده بود، اما در پایان بازی این عدد به ۷۵ حمله رسید؛ آماری که بهخوبی نشان میدهد طارمی تا چه اندازه برای تیم مندیلیبار بازیکنی کلیدی و تعیینکننده است.
