طارمی، برگ برنده المپیاکوس در غیاب الکعبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس یونان موفق شده در اولین فصل حضور در سوپر لیگ این کشور عملکرد بسیار خوبی را از خود به جای بگذارد.

سایت «sport۲۴» یونان در رابطه با المپیاکوس نوشت: سه زوج تهاجمی «دوبل» (چیکینیو–یارمچوک، چیکینیو–طارمی، طارمی–یارمچوک)، گزینه جایگزین ناسیمنتو در پشت مهاجم و همچنین احتمال استفاده از مارتینز و یازیجی؛ این‌ها سناریوهایی هستند که کادر فنی المپیاکوس در غیاب الکعبی بررسی می‌کند.

رومن یارمچوک و مهدی طارمی در پنج دقیقه پایانی دیدار المپیاکوس مقابل آریس در ورزشگاه «کلئانتیس ویکِلی‌دیس» هم‌زمان به میدان رفتند؛ تصویری که ممکن است در آینده نزدیک بیشتر دیده شود، چرا که ایوب الکعبی برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آفریقا به همراه تیم ملی مراکش راهی کشورش شده است.

با این حال و در غیاب الکعبی، محتمل‌ترین سناریو این است که خوسه لوئیز مندلیبار در بازی‌های المپیاکوس از یک مهاجم مرکزی استفاده کند؛ یعنی بسته به شرایط، یا یارمچوک در نوک خط حمله قرار بگیرد یا طارمی، و مهاجم دیگر از روی نیمکت وارد زمین شود. البته ممکن است یارمچوک در نقش «شماره ۹» و طارمی به‌عنوان «۱۰» یا «مهاجم کاذب» بازی کند، اما اگر روند بازی به سود تیم پیش نرود، گزینه‌های جایگزین چه خواهند بود؟

سرمربی باسکی المپیاکوس در مقاطعی از مارتینز و یازیجی نیز در نوک حمله استفاده کرده (از جمله در دیدارهای دوستانه مقابل اینتر و التعاون)، اما هیچ‌یک مهاجم تخصصی نیستند. بنابراین محتمل است المپیاکوس با زوج‌های تهاجمی چیکینیو–یارمچوک یا چیکینیو–طارمی کار را پیش ببرد. در صورتی که چیکینیو در ترکیب نباشد، نقش هافبک هجومی را یا ناسیمنتو یا یازیجی بر عهده خواهد گرفت. همچنین پودنسه هم می‌تواند پشت مهاجم مرکزی بازی کند؛ نقشی که پیش‌تر در وولورهمپتون تجربه کرده بود.

به هر حال، غیبت الکعبی بسیار تأثیرگذار است؛ او بهترین گلزن تاریخ المپیاکوس در رقابت‌های اروپایی و یکی از برترین مهاجمانی است که پیراهن این تیم را بر تن کرده است. این مهاجم ۳۲ ساله در فصل جاری ۱۵ گل در ۲۲ بازی به ثمر رسانده و در مجموع، ۷۵ گل در ۱۱۶ مسابقه در تمامی رقابت‌ها برای المپیاکوس ثبت کرده است. الکعبی از نظر دقایق بازی، با ۱۶۹۳ دقیقه دومین بازیکن تیم است (پس از تسولاکیس با ۱۷۱۰ دقیقه) که نشان‌دهنده اعتماد بالای مندلیبار و نقش پررنگ او در بازی تیم است.

بی‌دلیل نیست که سرمربی اسپانیایی خواهان تمدید قرارداد این مهاجم شده و مدیران باشگاه نیز در حال مذاکره برای تمدید همکاری با او هستند؛ چه به‌صورت قرارداد ۱+۱ ساله و چه قرارداد دو ساله تا تابستان ۲۰۲۸. الکعبی با دستمزد سالانه ۲.۵ میلیون یورو، پردرآمدترین بازیکن تیم است و مذاکرات برای تمدید قراردادش ادامه دارد، آن هم در شرایطی که پیشنهادهایی از فرانسه، قطر و عربستان دریافت کرده است.