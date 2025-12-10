پروژه «باغ وزیری» برای ارتقای کیفیت زندگی و تحول اجتماعی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق بین، شهردار منطقه یک شهر تهران در مراسم آئین کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی پارکینگ و خدماتی چند منظوره باغ وزیری با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری در منطقه یک، ایجاد تحول واقعی در محلات طی سال‌های پیش‌روست، اظهار کرد: پروژه‌هایی با این ابعاد و مشخصات فنی، صرفاً یک ساختمان نیستند بلکه حوزه اثرگذاری وسیعی در محدوده پیرامونی خود دارند و نتایج آن به‌طور مستقیم در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله گلابدره قابل مشاهده خواهد بود.

وی با بیان اینکه در طرح‌های موضعی این محدوده، تأمین سرانه‌های خدماتی به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و پارکینگ مورد توجه جدی قرار گرفته است، افزود: همزمان با اجرای پروژه باغ وزیری، یک مجموعه فرهنگی دیگر نیز توسط شهرداری منطقه در محله گلابدره در حال تکمیل است که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار منطقه یک همچنین از برنامه‌ریزی برای بهسازی و بارگذاری مناسب زمین‌های متعلق به سازمان میادین در این محله خبر داد و گفت: در این طرح، ارتقای کیفیت خدمات، ساماندهی پارکینگ، بهبود وضعیت ایستگاه تاکسی و افزایش سرانه‌های خدماتی پیش‌بینی شده و این پروژه هم‌اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

حق‌بین با تأکید بر توجه مدیریت شهری به زیرساخت‌ها و نیازهای ضروری شهروندان، به‌ویژه در محلات کم‌برخوردار و دارای عقب‌ماندگی، تصریح کرد: پروژه باغ وزیری از جمله طرح‌هایی است که آثار اجتماعی و ترافیکی مثبت قابل توجهی به همراه خواهد داشت و با ایجاد بیش از ۳۴۰ واحد پارکینگ، نقش مؤثری در افزایش سرانه پارکینگ محله در سه سال آینده ایفا می‌کند.

وی همچنین به برنامه‌های شهرداری منطقه برای بهسازی بوستان‌ها اشاره کرد و گفت: شش بوستان مهم منطقه یک در سال جاری در اولویت بهسازی، ارتقای روشنایی، بهبود مبلمان شهری و ساماندهی معابر قرار گرفته‌اند که بخشی از این اقدامات انجام شده و سایر پروژه‌ها نیز تا پایان فروردین‌ماه به وضعیت مطلوب‌تری خواهند رسید.

شهردار منطقه یک در پایان با قدردانی از همکاری سازمان نوسازی شهر تهران، هیئت محله و عوامل اجرایی پروژه، خواستار تسریع در روند اجرای طرح شد و تأکید کرد: با وجود آنکه زمان پیش‌بینی‌شده ۳۶ ماه برای پروژه‌ای با این مقیاس منطقی است، انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی فشرده و استفاده از ظرفیت اجرای چندشیفته، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و در خدمت شهروندان قرار گیرد.