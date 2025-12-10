به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی واموربین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۳۰ پروژه درمانی اعم از درمانگاه، کلینیک و توسعه بیمارستانی در سازمان تأمین اجتماعی فعال شد.

وی با اشاره به اینکه طی بیش از یک دهه گذشته سازمان تأمین اجتماعی امکان ساخت بیمارستان جدید نداشته و تمرکز اصلی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی یا توسعه درمانگاه‌های عمومی و تخصصی بوده است، میدری افزود: توسعه درمانگاه گرمسار در کمیته مربوطه سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و با انتخاب مشاوران، عملیات توسعه آن آغاز خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بیمارستان ایوان‌کی نیز گفت: گفت‌وگوهایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان است و آقای یاسر عربی، نماینده محترم مردم گرمسار و آرادان پیگیر جدی این موضوع هستند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی بزرگ منطقه و امکان مشارکت خیرین، ان‌شاءالله بتوانیم از الگوی مشارکتی پیشنهادی آقای عربی استفاده کنیم و بیمارستان مورد نیاز منطقه را پیش ببریم. این امر هنوز مصوب نشده اما بررسی‌های آن در حال انجام است.