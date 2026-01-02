روح‌الله زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: طی یکی دو روز گذشته شاهد افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی نقاط استان بودیم، به‌طوری که سرعت باد در همدان به ۷۶ کیلومتر بر ساعت و در ملایر به حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

وی با بیان اینکه در سایر نقاط استان سرعت باد کمتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شد، افزود: انتظار داریم از اواسط امروز (جمعه) به‌تدریج از شدت وزش باد کاسته شود و افزایش ابر را در آسمان استان شاهد باشیم.

کارشناس هواشناسی استان همدان ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی ساعاتی از امشب تا فردا پیش از ظهر، احتمال بارش‌های پراکنده، عمدتاً به‌صورت برف، در بخش‌هایی از استان به‌ویژه نیمه غربی، دامنه‌های الوند و همچنین برخی مناطق شمال‌شرق استان وجود دارد که این بارش‌ها بیشتر خفیف و پراکنده خواهد بود.

زاهدی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده تصریح کرد: از روز یکشنبه تا سه‌شنبه آینده، به دلیل سکون نسبی هوا و آرام‌تر شدن شرایط جوی، علاوه بر کاهش محسوس دماهای صبحگاهی که به حدود ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر می‌رسد، افزایش غلظت آلاینده‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این بازه زمانی، احتمال ناسالم شدن کیفیت هوا دست‌کم برای گروه‌های حساس وجود دارد و لازم است توصیه‌های بهداشتی رعایت شود.

کارشناس هواشناسی استان همدان در پایان با اشاره به دماهای ثبت‌شده طی ۲۴ ساعت گذشته افزود: کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۲ و ۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و در این مدت، رزن، فامنین و بهار با دمای منفی یک درجه سردترین و نهاوند و قهاوند با ۱۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بوده‌اند.