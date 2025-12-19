روحالله زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بهترتیب منفی ۲ و ۳ درجه سانتیگراد بوده است، اظهار کرد: در این مدت، شهر گلتپه با ثبت دمای منفی ۸ درجه سانتیگراد سردترین و شهرستان اسدآباد با ۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در روز گذشته افزود: بخشهایی از همدان، تویسرکان، نهاوند و اسدآباد شاهد بارش عمدتاً برف بودند که در این میان، گنبد همدان با ۵ میلیمتر و سطح شهر همدان و منطقه سعیدیه با ۳ میلیمتر، بیشترین میزان بارش را به ثبت رساندند.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه سامانه بارشی بهتدریج از استان خارج میشود، گفت: انتظار میرود از اواسط امروز و در ساعاتی از بعدازظهر، در پارهای از مناطق نیمه شرقی استان بارش پراکنده برف رخ دهد.
زاهدی با هشدار نسبت به پدیده مهآلودگی تصریح کرد: طی امشب و فردا در برخی مناطق استان مه تشکیل میشود که این شرایط میتواند میدان دید، بهویژه در جادهها و محورهای مواصلاتی را کاهش دهد و رانندگان باید احتیاط لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در روزهای شنبه و یکشنبه کاهش دما در سطح استان پیشبینی میشود که در مناطق مرتفع این کاهش دما میتواند به منفی ۱۰ درجه سانتیگراد نیز برسد، اما پس از آن بهتدریج از شدت سرمای هوا کاسته خواهد شد و آسمان اغلب صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان همچنین افزود: برای روز دوشنبه افزایش ابر پیشبینی میشود و این احتمال وجود دارد که در برخی مناطق کوهستانی استان بارش پراکنده برف رخ دهد.
نظر شما