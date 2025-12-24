  1. استانها
کاهش برودت هوا و بارش خفیف برف در برخی نقاط همدان

همدان- کارشناس هواشناسی استان همدان از کاهش نسبی سرما و وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف برف در بخش‌هایی از استان خبر داد.

روح‌الله زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه، با کاهش نسبی برودت هوا، در برخی نقاط استان افزایش ابر و بارش‌های پراکنده و خفیف برف گزارش شده است.

وی افزود: این شرایط تا اواسط امروز ادامه دارد اما از فردا، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و این وضعیت تا اوایل هفته آینده پایدار است.

کارشناس هواشناسی استان همدان تصریح کرد: طی این مدت، دماهای صبحگاهی بین پنج تا هفت درجه زیر صفر و دماهای روزانه در محدوده هفت تا ۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و به طور کلی، هوای استان آرام و معمولی خواهد بود.

زاهدی با بیان اینکه در اواسط هفته آینده احتمال فعالیت ریزموج‌های کم‌دامنه وجود دارد، گفت: در صورت شکل‌گیری این شرایط، بارش‌هایی عمدتاً خفیف در برخی مناطق استان رخ خواهد داد.

وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه فرودگاه همدان دمای منفی پنج تا هفت درجه را ثبت کرده و صبح امروز شهرهای همدان، فامنین، قهاوند و شیرین‌سو با منفی پنج درجه سردترین نقاط استان بودند، همچنین اسدآباد با ۱۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته گزارش شده است.

