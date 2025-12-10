به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری استاندار فارس صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از رأی محکومیت آمران و عاملان حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) اظهار داشت: این رأی حاصل تلاش چندساله دستگاه قضائی و مجموعه‌های امنیتی کشور است و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در قبال خون شهدا و امنیت شهروندان خود کوتاه نمی‌آید.

وی با تسلیت سالروز شهادت شهدای دو حادثه تروریستی شیراز و گرامیداشت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: صدور چنین احکامی کار ساده‌ای نیست و نیازمند طی شدن دقیق تشریفات دادرسی، اخذ نظر کارشناسان، بررسی‌های امنیتی و تأیید مراجع عالی قضائی است. به همین دلیل از زمان وقوع حادثه در سال ۱۴۰۱ تا امروز، مجموعه‌ای از تلاش‌های حقوقی و امنیتی انجام شده تا حکمی صادر شود که در سطح بین‌المللی نیز قابلیت استناد داشته باشد.

امیری با تأکید بر اینکه «حقوق» برخلاف «سیاست» دستخوش ملاحظه و تغییر نمی‌شود، گفت: سیاست ممکن است امروز اظهارنظری کند و فردا به اقتضای شرایط تغییر یابد، اما رأی قضائی مستدل، مستند و عادلانه، سندی پایدار است و می‌تواند در مجامع بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد.

استاندار فارس تصریح کرد: هرچند روابط سیاسی ایران با ایالات متحده قطع است، اما این مانع از پیگیری حقوقی نقش‌آفرینان اصلی در شکل‌گیری گروه‌های تروریستی مانند داعش نمی‌شود. این احکام حقوقی پشتوانه‌ای برای خانواده‌های شهدا و مصدومان این جنایات فراهم می‌کنند و در آینده می‌تواند مبنای اقدام‌های حقوقی گسترده‌تر قرار گیرد.

امیری عدالت قضات جمهوری اسلامی را مهم‌ترین اعتبار این رأی دانست و افزود: احکام صادرشده در محکمه صالحه، حق خانواده‌های آسیب‌دیده را تثبیت می‌کنند و هیچ دستگاه قضائی در دنیا نمی‌تواند نسبت به چنین اسنادی بی‌تفاوت باشد.