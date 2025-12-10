عبدلیان‌ پور: جنایتکاران حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) را رها نخواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از رأی محکومیت آمران و عاملان حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع)، با تقدیر از همکاری دستگاه‌های مختلف امنیتی و حقوقی، گفت: این پرونده با همراهی حرم مطهر، مرکز وکلا، سپاه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مسئول، با جدیت پیگیری شد و امروز شاهد رونمایی از نتیجه این تلاش‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه مطالبه حقوقی خانواده‌های شهدا و مجروحان باید تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد، افزود: مقام معظم رهبری در پیگیری این پرونده افق ۲۰ ساله‌ای ترسیم کردند و فرمودند «یقه جنایتکاران را بگیرید و رها نکنید»، و همین نگاه سبب شد روند اقدامات حقوقی سرعت یابد.

رئیس مرکز وکلا تصریح کرد: تاکنون تعداد زیادی دادخواست علیه عاملان اصلی این جنایت، به‌ویژه سردمداران دولت آمریکا که نقش آشکاری در پشتیبانی از تروریسم دارند، به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌المللی تهران تقدیم شده است. وی از تلاش‌های قاضی حسین‌زاده، رئیس این شعبه، که با شجاعت و نگاه انقلابی پرونده را مدیریت کرده، قدردانی کرد.

وی ادامه داد: بیش از ۳۲۰ نفر از جانبازان و آسیب‌دیدگان در این پرونده حضور دارند و علاوه بر مطالبه خسارات مادی و معنوی، موضوع «اقدام متقابل» در حقوق بین‌الملل نیز علیه دولت آمریکا در حال پیگیری است.

عبدلیان پور همچنین از برگزاری سه دادگاه ویژه دیگر در استان‌های مختلف کشور علیه حامیان تروریسم خبر داد و گفت: دستور این کار نیز از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده و هدف ما دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی است.

وی در پایان تاکید کرد: خون پاک شهدای حرم شاهچراغ هرگز فراموش نخواهد شد و این پیگیری‌ها در محاکم قضائی دنیا و در پیشگاه عدالت الهی ادامه می‌یابد.