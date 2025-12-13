دستور استاندار فارس برای ارتقاء ایمنی مسیر و پیگیری وضعیت مصدومان کوار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری به دانشگاه علوم پزشکی شیراز دستور داد، نسبت به پیگیری مستمر وضعیت مصدومان پس از ترخیص و اطلاعرسانی دقیق از روند درمان اقدام کند.
همچنین با دستور استاندار فارس به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با همکاری دستگاههای اجرایی و خدمات رسان ذیربط، بررسی میدانی علل وقوع حادثه در این محور در اسرع وقت انجام شده و اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار فارس تأکید کرد: پیشگیری از تکرار حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان، اولویتی جدی برای مدیریت ارشد استان است و تمامی دستگاههای مسئول موظفاند با هماهنگی کامل، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و گزارش اقدامات انجامشده را ارائه کنند.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس، محل وقوع این سانحه رانندگی جز مناطق حادثهخیز نبوده و اتوبوس در اثر لغزندگی ناشی از اولین بارندگی، منحرف شده است که خوشبختانه تمام مصدومان به صورت سرپایی و ۲ نفر نیز با ارجاع به بیمارستان شهید رجایی درمان و مرخص شدهاند.
علیرضا امیری همچنین از اصلاح ۲۷ نقطه حادثهخیزِ ابلاغی ملی از ابتدای سال خبر داد و گفت: این اقدام از اولویتهای مهم و مورد تأکید مدیریت ارشد استان است و تا پایان سال تمام نقاط حادثهخیزِ ابلاغی از سوی سازمان راهداری، به طور کامل اصلاح میشود.
وی تأکید کرد: استان فارس بیشترین نرخ تردد روزانه و بیشترین طول راههای کشور را داراست و در کلیه سفرهای شهرستانی استاندار، رفع نقاط حادثهخیز و احداث راههای جدید برای بهبود کیفیت و امنیت ترددهای جادهای در دستور کار قرار میگیرد.
