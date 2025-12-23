به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مرادی، صبح سهشنبه در نشست بررسی حقوقی ابعاد بینالمللی جنایات گروههای تروریستی با رویکرد حمایت از قربانیان تروریسم در شیراز به تشریح محورهای اصلی فعالیت انجمن حمایت از قربانیان ترور پرداخت.
وی با بیان اینکه اعضای این انجمن عمدتاً از خانوادههای قربانیان تروریسم هستند، گفت: تجربه مستقیم رنج و آسیب ناشی از اقدامات تروریستی، سبب شده است که فعالیت اصلی این انجمن بر مطالبهگری حقوقی و پیگیری عدالت برای قربانیان متمرکز شود.
مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان ترور افزود: این نهاد بهصورت مستمر در اجلاسهای سازمان ملل متحد حضور دارد و با تهیه گزارشها، مستندسازی دقیق و ارائه اسناد حقوقی، با گزارشگر ویژه ایران و همچنین نهادهای تخصصی سازمان ملل در حوزههایی نظیر ترور کودکان و ترور زنان وارد گفتوگو و تعامل میشود.
مرادی گفت: ارائه مستندات دقیق و حقوقی از جنایات تروریستی، یکی از مهمترین ابزارها برای دفاع از حقوق قربانیان و مقابله با روایتهای تحریفشده در مجامع بینالمللی است.
مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان ترور تصریح کرد: انجمن حمایت از قربانیان ترور تلاش دارد با استمرار این مسیر، صدای خانوادههای آسیبدیده از تروریسم را بهصورت مستند و قانونی به گوش نهادهای بینالمللی برساند.
