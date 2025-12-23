به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری، صبح سه‌شنبه در نشست بررسی حقوقی ابعاد بین‌المللی جنایات گروه‌های تروریستی با رویکرد حمایت از قربانیان تروریسم در شیراز با اشاره به تعریف تروریسم در جهان مدرن که ریشه آن به قرن‌های هجدهم و نوزدهم بازمی‌گردد، گفت: جهان امروز وارد مرحله‌ای جدید از درگیری‌ها شده و جنگ‌ها دیگر ماهیت صنعتی ندارند، بلکه بر محور داده‌ها، اطلاعات و تأثیرگذاری بر ذهن انسان‌ها شکل گرفته‌اند.

وی با اشاره به نظریه موج سوم و تحولات عصر اطلاعات ادامه داد: در شرایط کنونی، انسان حتی در فضای امن خانه نیز در معرض جنگ روانی و اطلاعاتی قرار دارد و همین مسئله نیاز به مراکز مشاوره و تقویت سلامت روان را بیش از گذشته ضروری کرده است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه پیشرفت غرب بر پایه سلطه‌جویی و ظلم بنا شده است، افزود: تمدن لیبرال غربی همواره خود را متمدن و دیگر ملت‌ها، به‌ویژه شرق را عقب‌مانده معرفی کرده، در حالی که این نگاه با ادعاهای غرب درباره دانش، اخلاق و حقوق بشر در تضاد آشکار است.

حجت‌الاسلام کلانتری با اشاره به کشتار میلیون‌ها بومی آمریکا توسط اروپایی‌ها پس از انقلاب صنعتی و نیز جنایات گسترده علیه مردم فلسطین گفت: زمانی که با بمب‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی صدها هزار انسان کشته می‌شوند، از نگاه غرب تروریسم محسوب نمی‌شود، اما شلیک یک گلوله از سوی طرف مقابل، ترور تلقی می‌شود.

وی با تأکید بر نقش قدرت‌های غربی در شکل‌گیری گروه‌های تروریستی نظیر داعش و القاعده اظهار کرد: این جریان‌ها برای حفظ سلطه و منافع غرب در منطقه ایجاد شده‌اند و اجازه داده نمی‌شود کشورهای اسلامی به آرامش، استقلال و پیشرفت واقعی دست یابند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) تصریح کرد: با روشن شدن واقعیت‌ها در رسانه‌ها و افکار عمومی، نقاب دروغین حقوق بشر و دموکراسی غربی کنار رفته و سلطه‌جویی جهانی بیش از پیش مورد محکومیت ملت‌ها قرار گیرد.