۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

ارائه خدمات تخصصی شنوایی‌سنجی در بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان

زاهدان - خدمات تخصصی شنوایی‌سنجی با تجهیزات پیشرفته در بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) زاهدان برای بیماران ارائه می شود.

امیر گرگیچ، رئیس بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: واحد شنوایی‌سنجی این بیمارستان با بهره‌گیری از تجهیزات به‌روز و استاندارد، خدمات تخصصی ارزیابی سلامت شنوایی را به مراجعان ارائه می‌دهد.

وی بیان کرد: انجام تست‌های دوره‌ای شنوایی‌سنجی اهمیت ویژه‌ای دارد و هدف ما تشخیص زودهنگام افت شنوایی، ارائه مشاوره تخصصی و پیشگیری از عوارض بعدی است.

گرگیچ تصریح کرد: در واحد شنوایی‌سنجی این بیمارستان خدماتی از جمله انجام تست‌های کامل شنوایی‌سنجی (ادیومتری)، ارزیابی عملکرد گوش میانی (تیمپانومتری) و پایش سلامت شنوایی در بیماران پرخطر ارائه می‌شود.

    نظرات

    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      وجود امکانات کامل بسیار مهمه بخصوص برای کسایی که نمیتونن برای درمان از استان خارج بشن

