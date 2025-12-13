امیر گرگیچ، رئیس بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: واحد شنواییسنجی این بیمارستان با بهرهگیری از تجهیزات بهروز و استاندارد، خدمات تخصصی ارزیابی سلامت شنوایی را به مراجعان ارائه میدهد.
وی بیان کرد: انجام تستهای دورهای شنواییسنجی اهمیت ویژهای دارد و هدف ما تشخیص زودهنگام افت شنوایی، ارائه مشاوره تخصصی و پیشگیری از عوارض بعدی است.
گرگیچ تصریح کرد: در واحد شنواییسنجی این بیمارستان خدماتی از جمله انجام تستهای کامل شنواییسنجی (ادیومتری)، ارزیابی عملکرد گوش میانی (تیمپانومتری) و پایش سلامت شنوایی در بیماران پرخطر ارائه میشود.
