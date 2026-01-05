نوسازی خط انتقال آب مجتمع گراویان در گیلانغرب

شهاب کریمیپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح نوسازی خط انتقال آب مجتمع گراویان اظهار کرد: با راهاندازی یک خط جدید پلیاتیلن به قطر ۲۰۰ میلیمتر، خط قدیمی و فرسوده آزبست با همان سایز از مدار بهرهبرداری خارج شد که این اقدام تأثیر مستقیمی در افزایش ایمنی و بهداشت شبکه آبرسانی دارد.
وی افزود: این پروژه در چارچوب سیاستهای کلان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و با هدف نوسازی زیرساختهای حیاتی، ارتقای کیفیت خدماترسانی به مناطق روستایی و افزایش سطح ایمنی شبکه به اجرا درآمده است.
مدیر آبفای گیلانغرب خاطرنشان کرد: از جمله مزایای این طرح، جابجایی مسیر خط انتقال از زیر منازل چندین خانوار روستایی است که با این اقدام، از بروز خسارات احتمالی و مشکلات فنی در سالهای آینده جلوگیری خواهد شد.
کریمیپناه با اشاره به آثار بهرهبرداری از این طرح تصریح کرد: با تکمیل و راهاندازی کامل این خط، کیفیت و پایداری آبرسانی در مجتمع گراویان به شکل محسوسی بهبود مییابد و رضایتمندی ساکنان منطقه را به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه از انجام عملیات فوری رفع شکستگی خطوط انتقال آب در روستاهای نسار دیره، شیخ سرخالدین و گاومخل خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تأمین پایدار آب شرب و جلوگیری از هدررفت منابع آبی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده است.
مدیر آبفای گیلانغرب با تأکید بر ضرورت نگهداری مستمر شبکههای آبرسانی افزود: پایش مداوم وضعیت خطوط انتقال و اجرای طرحهای بهسازی بهصورت مستمر در دستور کار این امور قرار دارد تا از تکرار مشکلات مشابه در آینده پیشگیری شود.
کریمیپناه در پایان با قدردانی از همکاری و اطلاعرسانی بهموقع اهالی روستاها اظهار کرد: مشارکت مردم و اجرای اقدامات پیشگیرانه، نقش مؤثری در تسریع عملیاتها و ارتقای سطح خدماترسانی در مناطق روستایی خواهد داشت.
