نوسازی خط انتقال آب مجتمع گراویان در گیلانغرب

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب از بهره‌برداری خط جدید پلی‌اتیلنی و خروج خط فرسوده آزبست از مدار آب‌رسانی مجتمع گراویان خبر داد.

شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح نوسازی خط انتقال آب مجتمع گراویان اظهار کرد: با راه‌اندازی یک خط جدید پلی‌اتیلن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر، خط قدیمی و فرسوده آزبست با همان سایز از مدار بهره‌برداری خارج شد که این اقدام تأثیر مستقیمی در افزایش ایمنی و بهداشت شبکه آب‌رسانی دارد.

وی افزود: این پروژه در چارچوب سیاست‌های کلان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و با هدف نوسازی زیرساخت‌های حیاتی، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مناطق روستایی و افزایش سطح ایمنی شبکه به اجرا درآمده است.

مدیر آبفای گیلانغرب خاطرنشان کرد: از جمله مزایای این طرح، جابجایی مسیر خط انتقال از زیر منازل چندین خانوار روستایی است که با این اقدام، از بروز خسارات احتمالی و مشکلات فنی در سال‌های آینده جلوگیری خواهد شد.

کریمی‌پناه با اشاره به آثار بهره‌برداری از این طرح تصریح کرد: با تکمیل و راه‌اندازی کامل این خط، کیفیت و پایداری آب‌رسانی در مجتمع گراویان به شکل محسوسی بهبود می‌یابد و رضایت‌مندی ساکنان منطقه را به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه از انجام عملیات فوری رفع شکستگی خطوط انتقال آب در روستاهای نسار دیره، شیخ سرخ‌الدین و گاومخل خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تأمین پایدار آب شرب و جلوگیری از هدررفت منابع آبی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است.

مدیر آبفای گیلانغرب با تأکید بر ضرورت نگهداری مستمر شبکه‌های آب‌رسانی افزود: پایش مداوم وضعیت خطوط انتقال و اجرای طرح‌های بهسازی به‌صورت مستمر در دستور کار این امور قرار دارد تا از تکرار مشکلات مشابه در آینده پیشگیری شود.

کریمی‌پناه در پایان با قدردانی از همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع اهالی روستاها اظهار کرد: مشارکت مردم و اجرای اقدامات پیشگیرانه، نقش مؤثری در تسریع عملیات‌ها و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مناطق روستایی خواهد داشت.

